Pesadilla. Miles de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán vivieron una semana de pesadilla por la incertidumbre sobre cuándo recibirían su aguinaldo y las dos quincenas del mes de diciembre, así como la prima vacacional. Finalmente comenzó a fluir el recurso, y por la tarde del viernes se cumplió con la mayoría del personal, pero hubo algunos que acudieron ayer a las cajas del Palacio Municipal para cobrar su cheque. Esta situación fue la primera ocasión en la historia que sucede en el Ayuntamiento de Culiacán, y había mucha molestia de los trabajadores que confesaron que habían votado por un cambio, es decir, que votaron por Jesús Estrada Ferreiro, quien no les cumplió a tiempo con el pago de los aguinaldo. Y para el próximo año se espera que la situación sea igual o más complicado, porque solicitaron un adelanto de las participaciones federales del 2019 para cubrir con esta prestación laboral de fin de año, así que de entrada tendrán menor recursos del gobierno federal, y a esto hay que sumarle que los diputados locales aprobaron que no haya aumento del impuesto predial para el año siguiente.

Confrontación. Y hablando sobre el predial, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, afirmó que este impuesto se debe actualizar de manera automática, siempre y cuando esté por debajo de la inflación, que casi alcanzó el cinco por ciento en este 2018. Aunque la decisión fue aprobada por los legisladores de su partido, que tienen la mayoría en el Congreso del Estado, insistió en que los diputados no mandan, sino que manda la ley; y en el Ayuntamiento harán lo que esté dentro del marco normativo, por lo que actualizarán este gravamen, como debe ocurrir todos los años. Hasta ahora ha sido el único presidente municipal que se ha rebelado a la decisión que tomó el grupo mayoritario en el Legislativo porque, según él, la ciudadanía será la principal beneficiada, ya que con el cobro del predial se llevan servicios y obras públicas a la población. De acuerdo con los legisladores, su postura fue para apoyar la economía familiar, sin importar dañar las finanzas de los ayuntamientos, a quienes obligaron a ser más eficientes en la recaudación, porque solo el 40 por ciento cumple con esta obligación. Este enfrentamiento ocasionará más rompimientos al interior de Morena, que en solo dos meses han logrado dividir al partido en varias partes.

Rupturas. Hay al menos cuatro grupos bien definidos al interior de Morena, cuyas cabezas son representantes populares. La cabeza más fuerte es el senador Rubén Rocha Moya, quien tiene como su principal operador al superdelegado José Jaime Montes Salas; en el Congreso del Estado, a Graciela Domínguez Nava; y ha tejido fino en todos los municipios para formar sus propias redes. La siguiente labor de Rocha Moya es la dirigencia del Instituto Político en Sinaloa, con lo que estaría pavimentado su camino para la gubernatura en 2021. El otro grupo, el conformado por Merary Villegas y María Victoria Sánchez, hija y madre, diputada federal y local, quienes trabajan para conformar su propio grupo y apoderarse del control de Morena y del Congreso. En el sur, Guillermo Benítez, alcalde de Mazatlán, cuenta con su propio grupo, que ha consolidado del 1 de julio a la fecha. Y en el centro del estado, Jesús Estrada Ferreiro, presidente de Culiacán, quien tiene mucha enemistades al interior del partido, pero su triunfo lo puso en los cuernos de la Luna, aunque ha tenido un inicio caótico, que le resta mucha popularidad. Estos cuatro grupos trabajan para el próximo proceso electoral, la mayoría piensa en la gubernatura, pero las alcaldías también forman parte de sus planes. Un partido dividido termina por debilitarse y perder elecciones.

A escondidas. Por cierto, al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no le gusta mucho aparecer frente a los medios de comunicación, porque cada que declara se mete en problemas con sus propias declaraciones; pero su equipo de Comunicación Social tampoco le ayuda, porque además de tratar mal a los reporteros, no convocan a cubrir las sesiones de Cabildo, que se han desarrollado sin la presencia de reporteros, cuando se tratan temas de relevancia. Parece que quieren esconder algo, porque hay que recordar que en la primera sesión de la administración el coordinador de Comunicación, Vladimir Oviedo, ordenó sacarlos del Salón de Cabildo. Ahora mejor no invitan.