Protestas y porras. La directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), Reyna Araceli Tirado Gálvez, compareció por segunda ocasión ante el Poder Legislativo, ahora con motivo de la glosa del Segunda Informe de Gobierno, y, como la vez anterior, llegó un numeroso grupo de personas que le aplaudieron al concluir casi todas sus intervenciones. Sin embargo, no se esperaba que tendría manifestaciones en contra, pero no por el incremento de los feminicidios y la violencia contra las mujeres o por el fracaso de la alerta de género, sino por el despido de siete trabajadoras, quienes acusaron que fueron acosadas laboralmente para obligarlas a firmar la renuncia y no recibir una liquidación que por ley les corresponde por haber sido despedidas de manera injustificada. Tirado Gálvez se defendió y justificó que tuvieron que hacer una reingeniería —como lo hacen cada inicio de año— por el cambio de programas, y en esta ocasión por la nueva administración federal. Durante la comparecencia de ayer estuvo acompañada por la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (Cepavif), Martha Ofelia Meza Escalante, y ambas fueron cuestionadas por el incremento de los casos de violencia contra las mujeres, que fueron respondidas sin entrar en detalles, lo que provocó el reclamo de algunos legisladores de Morena por no haber contestado las preguntas que les hicieron.

Cambios. En las dependencias del Gobierno federal en Sinaloa continúan los cambios, y ayer tocó el turno al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), donde fue nombrado y se le tomó protesta al doctor Marcial Silva Gómez, quien sustituye a Germán Contreras García como titular de la delegación; que con el cambio de gobierno será una coordinación. El nuevo funcionario tiene carrera en el Instituto, y es muy cercano al diputado federal por el PRI Alfredo Villegas Arreola, quien durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue director general de delegaciones del Issste; y de Joel Ayala Almeida, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); quienes siguen teniendo fuerza para colocar funcionarios en dependencias federales en la cuarta transformación en México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Recomendación. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos le propinó un revés al Ayuntamiento de Culiacán, a quien le emitió una recomendación y le ordenó reparar los daños por violaciones a las garantías individuales contra tres jóvenes que portaban máscaras de payasos, y fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en julio del 2018. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la dependencia, en donde los agentes les tomaron fotografías en diferentes ángulos, sentados en una patrulla con el rostro descubierto y esposados, así como portando armas y con máscaras de payasos. La CEDH instruye a la Secretaría de Seguridad que inicie un procedimiento administrativo en contra de los elementos, en caso de que no lo haya hecho, ya que la falta ocurrió hace más de seis meses.

Niega traición. Contrario a las declaraciones del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien la acusó de traición, la síndica procuradora Sandra Martos Lara negó los señalamientos hechos en su contra, y aclaró que, a pesar de las diferencias que ha tenido con el alcalde en los casi tres meses de gobierno, su relación con él sigue siendo buena. Martos Lara detalló que votó en contra de la controversia constitución que plantea interponer Estrada Ferreiro por el decreto emitido por el Congreso del Estado, que impide la actualización del impuesto predial para este año, porque fue una decisión de los legisladores para el beneficio de la economía familiar, y que se debe trabajar para el beneficio del pueblo por igual, para ricos y pobres. Además, dijo lamentar que el alcalde se sienta traicionado por ella.