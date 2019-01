Primor en Sinaloa. En pleno arranque de la cuarta transformación de México, Morena ha hecho alianza con partidos políticos de oposición para sacar adelante algunas reformas constitucionales en el Congreso de la Unión, lo que ha sido calificado por el diputado local del Partido Acción Nacional, Jorge Villalobos Seáñez, como una clara muestra de que el Primor (relación PRI y Morena) existe a nivel nacional, y por supuesto que se replicará a nivel local, lo que fue gritado a los cuatro vientos por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. El tema fue motivo de debate, y los morenistas rápidamente salieron a desmentir tal situación. De acuerdo con la lideresa de la bancada morenista, Graciela Domínguez Nava, en Sinaloa es mera coincidencia porque se han tendido que establecer acuerdos para continuar con los procesos legislativos, pero negó que exista una alianza más allá del trabajo parlamentario. Su compañera de partido Flora Isela Miranda Leal fue más allá, al considerar como desafortunada la expresión de Polevnsky, y rechazó que en el Congreso local haya Primor. Mientras que el coordinador priista, Sergio Jacobo Gutiérrez, dijo que su partido siempre ha estado abierto a establecer consensos y alianzas con cualquier grupo parlamentario para construir acuerdos en beneficio de México y de Sinaloa. En los primeros cuatro meses de esta legislatura, PRI y Morena han tenido muchos enfrentamientos, incluso hasta linchamiento y agresiones de seguidores morenistas que acuden a las sesiones, aunque al final lograron ponerse de acuerdo con el tema del Presupuesto de Egresos, que fue aprobado por unanimidad.

Todas las pierde. Quien sigue por la calle de la amargura en sus primeros tres meses como presidente municipal de Culiacán es Jesús Estrada Ferreiro, quien ha estado envuelto en mucha polémica por diversos temas, muchos de ellos provocados por sus declaraciones o sus decisiones. Ha sido tanta la presión y los problemas de todo tipo, que el alcalde ha llegado a sincerarse con los reporteros, a quienes ha expresado que ha recibido muchos golpes, y ninguno se ha podido quitar; además, reprochó que sus funcionarios no han cumplido bien con su trabajo y que no le ayudan a quitarse los golpes. Son tantos los problemas internos que hay en el Ayuntamiento de Culiacán, que los conflictos le llegan, y casi todos sin ser avisado, lo que habla de una deficiencia de los miembros de su gabinete. Así que cuando no le llueve, le llovizna a Jesús Estrada, que solo lleva tres meses de un largo periodo de tres años, con opción para reelegirse por otros tres años.

Navolato. Donde todo se ha desarrollado sin escándalos es en el Ayuntamiento de Navolato, donde el presidente municipal, Eliazar Gutiérrez Angulo, ha sorteado algunos problemas que se le han presentado y llegado a acuerdos con los inconformes. Pero de manera interna, todo parece indicar que la luna de miel entre los funcionarios se ha terminado por diversos conflictos que se han presentado en los últimos dos meses. Según nos confirmaron varias fuentes al interior del Gobierno municipal, los intereses por la sucesión presidencial —y eso que apenas ha iniciado esta administración— han comenzado a afectar el trabajo interno. El personaje que está en el ojo del huracán es Julio César García García, secretario de Presidencia, quien es el encargado de la agenda del alcalde y de coordinar todos los eventos que encabeza el primer edil; sin embargo el desorden que tiene ha dejado muy molestos a los regidores, que prácticamente ya le leyeron la cartilla y le dieron un ultimátum, pero las cosas no han mejorado. Lo mismo ha tenido problemas con funcionarios, incluso tiene molesto al mismo alcalde. Julio César García aspira a la presidencia municipal, incluso se había registrado como precandidato de Morena, pero en el convenio de la alianza le correspondió al Partido de Trabajo designar al candidato, y eligió a Eliazar Gutiérrez. Ahora que está en el Gobierno municipal y en equipo con el diputado local Marco César Almaral, ya trabajan para armar la fórmula para competir en 2021 por la reelección en el Congreso y en la alcaldía.

Corrupción. En el Gobierno del Estado se mantiene el combate por la corrupción en los trámites estatales. De acuerdo con el secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez, el 20 por ciento de los trámites vehiculares tiene anomalías en su documentación, como cartas poder, comprobantes de domicilio, actas de nacimiento falsas y licencias de conducir falsas. Para evitar actos de corrupción, implementará la modalidad de transmitir en vivo cada prueba de manejo.