Incumplidos. Parece el cuento de nunca acabar, pero el Gobierno del Estado ha vuelto a incumplir con los pagos del adeudo que tiene con el Figlosnte 53, que asciende a 230 millones de pesos. Hay que recordar que el SNTE 53 ha parado labores en un par de ocasiones como medida de presión para que le cubran el recurso pendiente; y en agosto se acordó un plan de pago, pero el acuerdo fue incumplido por el Ejecutivo estatal. De acuerdo con Fernando Sandoval, dirigente del SNTE 53, cuando realizaron el paro laboral les abonaron una parte de la deuda, pero luego dejaron de pagar los compromisos que se hicieron. Este ha sido el problema de esta administración estatal, que heredó muchos adeudos con organizaciones sindicales, y aunque han abonado, parece que nunca liquidarán.

Aumentos. Tal como lo habían anunciado entrando el año, los trámites estatales sufrieron un incremento del cuatro por ciento al inicio de este año con la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); así que si usted no aprovechó el mes de enero para pagar la calcomanía vehicular o canjear las placas de su automóvil, ahora pagará un poco más por ese trámite.

Cobro caro. Y como al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, le gusta agarrar parejo para entrar en polémica, ahora fue en contra de la Comisión Federal de Electricidad, a la que acusa de pagar una tarifa a discreción en el alumbrado público porque —según el alcalde— la empresa de luz les cobra por el número de lámparas que tiene, aunque estén fundidas, por lo que solicita que el cobro se haga por una medición justa. Estrada Ferreiro acudió al Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el superintendente de la CFE en Sinaloa y con el secretario de Economía del Estado, Javier Lizárraga, donde solicitó a la Comisión Federal de Electricidad que introduzca el cableado subterráneo en el centro de la ciudad, un tema que está pendiente desde hace diez años, que se inició con la remodelación del primer cuadro de la ciudad.

Encuentro. Qué chiquito es Culiacán, y así lo fue con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Carlos Ortega Álvarez, que el miércoles había declarado que buscaría al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que le aclarara algunos puntos de la respuesta que dio a la recomendación emitida por la CEDH por la detención de tres jóvenes que portaban máscaras de payaso. Ortega y Estrada coincidieron en los pasillos del Palacio de Gobierno el día de ayer, donde acordaron una reunión el próximo martes.

Acusado. En el Instituto Estatal de Ciencias Penales hay un serio conflicto interno, que ayer fue ventilado a la opinión pública. Trabajadores del Instituto denunciaron de manera anónima al director del lugar, Federico Guillermo Schacht Chávez, de abusos y malos tratos a trabajadores, maestros y cadetes del Inecipe. Ante estos casos, Luis Rosales Zagal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Independientes, hizo un exhorto al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que atienda este caso e investigue lo ocurrido en el Instituto porque no es posible que Schacht Chávez aplique un trato abusivo y déspota contra el personal. Lo grave es que no es la primera ocasión que ocurre una denuncia contra este servidor público, incluso ya se han presentado quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero no se ha hecho algo en contra de él; aunque ahora no aguantan el mal trato que reciben.

Nuevo dirigente. Alejo Valenzuela López, exregidor de Culiacán, dejó al Partido Sinaloense y se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano, en donde rindió protesta como presidente del partido en el municipio. Valenzuela López estuvo en Acción Nacional, pero renunció para sumarse al PAS, que lo postuló como regidor por representación proporcional, cargo que ocupó por dos años; y luego fue candidato a diputado local por el distrito 14 por la coalición PAS-PAN-MC, pero los resultados no le favorecieron.