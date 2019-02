Sin compromisos. El problema de las estancias infantiles parece no tener una solución que vaya a tener contentas a las encargadas de estas guardias, ni a las mamás, al menos no en el corto plazo, porque en estos lugares ya han aumentado las tarifas que cobran por el cuidado de los niños, que será un fuerte golpe para la economía de miles de familias que necesitan un sitio donde puedan dejar a sus hijos mientras trabajan. Si bien el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que entregará apoyos bimestrales por hijo de mil 600 pesos, de aquí a que el recurso se otorgue pasarán semanas o meses, por lo burocrático que es el Gobierno federal, y porque primero se tienen que hacer las reglas de operación de este nuevo programa. Pero hay algo grave que no han contemplado, que difícilmente una guardería cobra 800 pesos mensuales por hijo, y además se pretende reducir la edad de los infantes para la entrega de estos apoyos económicos. El superdelegado, Jaime Montes Salas, se tardó mucho en dar la cara, y cuando finalmente lo hizo, porque ya no podía esconderse más, de nada sirvió, ya que no hizo ningún compromiso que dejara contento a las responsables de las estancias, debido a que la decisión ya fue tomada por AMLO, y aunque sepan que se ha equivocado, nadie se atreve a contradecirlo. El problema va para largo, hasta que se dé una solución, y la duda surge: ¿quién cuidará a los niños?, porque la ocurrencia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; apoyada por López Obrador, de que los abuelos cuiden a sus nietos, no ha sido muy bien aceptada por la población.

AMLO en Sinaloa. Y hablando de Andrés Manuel López Obrador, el siguiente fin de semana estará de nuevo en Sinaloa, cuya gira de trabajo contempla tres municipios de la entidad, así como una visita al estado vecino de Durango. El arribo del presidente de la República está programado para el viernes a mediodía, en el aeropuerto de Culiacán; y de inmediato se trasladará para supervisar la carretera Badiraguato-Parral, obra que espera concluirse con el apoyo del Gobierno federal. Al caer la noche regresará a la capital sinaloense, donde pasará la noche. Para el sábado, se trasladará muy temprano a Tamazula, donde recorrerá la carretera a Canelas, en donde se hará una inversión para completar todo el tramo. A mediodía se regresará al puerto de Mazatlán, donde encabezará un mitin en el estadio Teodoro Mariscal, para presentar los Programas Integrales de Desarrollo del Bienestar. El primer mandatario de la nación pernoctará en Mazatlán, y el domingo temprano parte rumbo a Durango. Esta será su segunda gira por Sinaloa como presidente de México.

Ahora. El convenio que el Gobierno del Estado y el Ejército Mexicano tenían suscrito ya terminó, pero continuará la colaboración de las fuerzas castrenses para el combate a la delincuencia, con la excepción de que Sinaloa ya no tendrá que pagar por este convenio, como tradicionalmente se hacía, para lo cual se destinaban 300 millones de pesos; pero ahora el trato es directamente con el Gobierno federal. De acuerdo con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, la federación valora mucho el esfuerzo que hizo el Gobierno estatal para la construcción de la base de la Policía Militar en El Sauz, donde se invirtieron 800 millones de pesos, para poder tener una brigada de 3 mil 500 elementos; que en los próximos días aumentará a 4 mil.

Crítica. En los primeros 10 días de Gobierno, muchas administraciones municipales, como Culiacán, han fallado en la prestación de servicios públicos. El dirigente estatal del PRI, y exalcalde de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, evaluó como deficiente el desempeño de los presidentes municipales, porque la ciudadanía se ha visto afectada por la falta de atención en servicios básicos, como recolección de basura, agua potable y alumbrado público.