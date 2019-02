Sin pretextos. Los diputados locales ya no tienen pretextos para presentar su declaración tres de tres, que incluye la patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses, porque el Órgano de Control Interno del Congreso del Estado ya tiene disponibles los formatos para hacerlo. De acuerdo con Elisa Podesta, titular del Órgano de Control, la información pública sobre las declaraciones de los legisladores ya está para consulta ciudadana en el portal del Poder Legislativo, pero únicamente de aquellos diputados que hayan aceptado hacerla pública, debido a que hubo quienes declararon que la reservaron por cuestiones de seguridad, como el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Jorge Villalobos Seáñez; y lo mismo hicieron miembros del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional. Los cuarenta diputados que integran esta legislatura han cumplido con presentar su declaración patrimonial, y ahora ya podrán hacerlo con la fiscal y la de conflicto de intereses para completar la tres de tres.

Nadie seguro. Ante la situación por la que atraviesa el recién nombrado delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, Julio César Quintero, quien fue suspendido siete días después de recibir su nombramiento oficial del Comité Técnico Nacional del IMSS, el coordinador de programas federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, aclaró que ningún funcionario tiene su puesto seguro, y por el momento todos se revisan, porque las dependencias federales están en reorganización y pudiera haber movimientos. La mayoría de las delegaciones funciona con encargados de despacho, en espera de nuevo titular, y basta con darse una vuelta por esas oficinas para comprobar que prácticamente nadie está trabajando.

Seguridad. A un par de días de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, y el coronel de la Novena Zona Militar, Humberto Zerón, garantizaron que el municipio de Badiraguato es seguro para el presidente de la República. La visita de AMLO al municipio serrano, tierra donde nació Joaquín Guzmán Loera, se dará tres días después de que el jurado en Nueva York declarara culpable al Chapo de diez delitos que le imputaron. Esta será la primera ocasión en que un presidente de la nación visite Badiraguato, y lo hará para supervisar la carretera Badiraguato-Parral, en un pequeño tramo que falta en Sinaloa para conectar con Chihuahua.

Nueva ocurrencia. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se despierta todos los días con nuevas ocurrencias, y ayer se fue contra el parque Ernesto Millán Escalante, al que pretende cambiarle el nombre para dejarlo como era originalmente: Culiacán 87. La propuesta será presentada al cabildo para su autorización, en donde decidieron imponerle el nombre del exalcalde de la capital sinaloense el 8 de julio del año 2004. De acuerdo con Estrada Ferreiro, no se le debe hacer honor a ninguna figura política, aunque reconoce la historia de Millán Escalante. Y aunque el nombre fue cambiado hace quince años, entre la población todavía está arraigado el nombre de parque 87.

Convenio. El convenio entre el Ayuntamiento de Culiacán y el Jardín Botánico de plano no será renovado, así lo volvió a dejar en claro el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, quien le envió un mensaje al Patronato del Jardín, que si está esperando a convencerlo de continuar ayudándolos para pagar los servicios de agua potable y energía eléctrica, se quedarán esperando, porque no habrá convenio. No es la primera ocasión que Estrada Ferreiro toma una decisión de este tipo o que se niega a reunirse con miembros del sector empresarial, como lo evidenció la Intercamaral Estatal y dirigentes de cámaras empresariales.