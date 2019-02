Inseguridad. Los delincuentes andan con todo en la ciudad, sin que haya autoridad que les ponga un alto. Uno de los emblemas históricos de Culiacán ha sido víctima de los amantes de lo ajeno. Se trata del quiosco de la plazuela Rosales, que se encuentra en total abandono y han sido robadas partes de su infraestructura, las luminarias no funcionan y las bancas están en muy mal estado. Por este lugar caminan todos los días miles de estudiantes y personas, pero es poca la seguridad que hay, y eso ha permitido que los delincuentes se apoderen de este sitio público, que por las noches es muy peligroso debido a la oscuridad que hay por falta de alumbrado público. Los usuarios de la plazuela y los transeúntes que caminan por ahí hacen un llamado a las autoridades municipales para que mejoren las condiciones del lugar y que envían policías para cuidar a la población.

Sin licencia. Los veinte policías municipales de Navolato que patrullaban sin armas de cargo ya no son enviados a operativos o persecuciones porque están en desventaja y en peligro ante los delincuentes. El presidente municipal Eliazar Gutiérrez Angulo informó que solicitaron la licencia colectiva para que los agentes puedan usar arma de fuego; además ya levantaron la mano para pedir el apoyo de la Guardia Nacional en el municipio, y más porque este será gratuito, aunque todavía se desconocen las reglas de operación, porque primero tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados y promulgado por el Ejecutivo de la nación para que entre en vigor, y posteriormente se elaborarán las reglas de operación para que entre en funciones y pueda hacer convenios con gobiernos estatales y municipales.

Sin dirigente. Sin una dirigencia estatal desde hace más de tres meses, la crisis interna en Morena es real y crece cada día, porque la falta de un liderazgo ha permitido divisiones entre los diferentes grupos que se han formado, y que ha sido muy evidente en el grupo parlamentario en el Congreso del Estado. Los mismos morenistas han reconocido que es urgente la designación de un dirigente estatal, aunque sea un delegado especial en funciones de presidente, como fungió Raúl Elenes, que formalmente dejó el Comité Estatal de Morena el 30 de noviembre pasado, debido a que el 4 de diciembre tomó protesta como comisionado nacional de Pesca y Acuacultura; aunque ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa él sigue siendo el presidente y tiene que firmar los documentos oficiales como tal. De acuerdo con la legisladora Flora Isela Miranda Leal, debido a las fracciones que se hicieron a raíz de la discusión de diversas cuestiones tanto gubernamentales, como parlamentarias, las reuniones que se han llevado a cabo con diputados, presidentes municipales y senadores han contribuido a marcar una línea y para que quienes estaban mal encausados respeten ciertas reglas y políticas del instituto político. La coordinadora de la bancada morenista, Graciela Domínguez Nava, dejó en claro que a pesar de que Morena es un partido libre y muy diverso, los conflictos siempre han estado presentes, y reconoció que sí necesitan un líder partidista, además de que el partido ha sido omiso por no notificar al IEES que Elenes ya no es el delegado.

Acaba la tregua. El polémico líder agrícola Serapio Vargas Ramírez era el único que se mantenía calmado ante las nuevas reglas de operación para el reparto de los apoyos agrícola; pero al parecer esa calma se ha terminado, y ayer criticó que no existe voluntad política de los funcionarios federales para garantizar el precio base del maíz , por ello envió un exhorto a los productores agrícolas sinaloenses para trasladarse a la Ciudad de México para dialogar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de plantearle el problema del campo sinaloense. En la primera visita a Sinaloa, los agricultores entregaron un pliego petitorio a López Obrador, pero este no ha sido atendido, incluso se han reunido con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, pero no se ha concretado nada.