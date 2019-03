Incertidumbre. Ya se fueron los primeros dos meses del año, tres desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y los beneficiarios del programa Prospera tienen la incertidumbre sobre los apoyos que reciben, porque a muchos les debieron pagar en diciembre, pero ya concluyó febrero, y no hay fecha para hacerlo. A esto hay que sumarle que nadie en la Secretaría del Bienestar o en la oficina de Prospera da información sobre el futuro del programa, que hasta el momento no se ha anunciado que desaparecerá, pero —según nos comentaron— todavía no hay reglas de operación por la misma parálisis gubernamental que hay en todo el país, y que en Sinaloa es más que evidente. Son muchos los problemas que han brotado en este primer trienio de la Administración, y el coordinador de programas federales en el estado, Jaime Montes Salas, se ha visto rebasado y en la mayoría de los casos ausente, y no da la cara a los problemas. Urge que conformen toda la estructura federal en la entidad y que esta inicie a operar lo más pronto posible para beneficio de los sinaloenses.

Reclamo. Y hablando de parálisis y falta de voluntad política, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno federal ya dio respuesta al pliego petitorio que los líderes agrícolas entregaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su evento en el municipio de Rosario. La mala noticia es que la Sader les informó que no tiene disponibilidad presupuestal, lo que hace imposible incrementar el precio objetivo del maíz, como habían solicitado los campesinos. Esto significará un duro golpe para la mayoría de los agricultores sinaloenses, que son los principales productores de maíz en el país. Algunos líderes están llamando a movilizarse en la Ciudad de México, pero no se tiene fecha.

Molestia. El polémico proyecto Circuito Paseo Mundial, que se construye en la colonia Chapultepec, tiene a los vecinos muy molestos por el cierre de calles y el desorden y la suciedad que genera esta obra, que se hizo sin ser consultados. Es más, ni les preguntaron si les gustaría que les remodelaran la calle Teófilo Álvarez, que conectará al Jardín Botánico con el bulevar Enrique Sánchez Alonso. La queja actual de los habitantes de este sector es que se reducirá el tamaño del bulevar Pedro María Anaya, lo que podría causar accidentes; además, desde el inicio de las obras los vecinos han sido víctimas de robos, refieren. Son varias las calles cerradas, y los trabajos van lentos. En lo que respecta al tramo del Fovissste Chapultepec, los vecinos se ampararon y tienen detenido el inicio de las obras porque no están de acuerdo con este proyecto. Aquí el conflicto fue grande y se impidió que comenzaran a romper el pavimento de las calles.

Incentivos. Los representantes del sector privado están de acuerdo con que se auditen los Certificados de Promoción Fiscal (Ceprofies) y que se castigue a quienes hayan hecho mal uso de estos estímulos fiscales; pero si el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, sigue en su postura de eliminar los Ceprofies, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Culiacán, Octavio Crespo, sostuvo que se debe analizar el costo-beneficio que podría recibir el municipio y el estado de continuar estos apoyos a los empresarios que invierten en Culiacán y generan empleos.

Que siempre no se acaba el descuento. Muchos culiacanenses estaban molestos porque terminó el mes de febrero y no pudieron pagar el impuesto predial, y a partir de hoy ya no recibirían el diez por ciento de descuento por pronto pago; sin embargo, el cabildo se encargó de regresarles la tranquilidad y la oportunidad de acceder a ese beneficio al prorrogar el plazo, además de que todavía siguen en los trámites para obtener los otros descuentos establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado. La recaudación ha estado por debajo del año pasado, lo que significa un incremento en la morosidad de este gravamen, que de por sí era alta, pero ahora está por debajo del treinta por ciento.