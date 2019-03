Protesta. Los jubilados y los pensionados del Gobierno del Estado siguen en pie de lucha, y ayer se manifestaron en Palacio de Gobierno para solicitar una reunión con el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, para que les informe sobre los estados financieros que guarda el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), ya que temen que se les deje de pagar la pensión a los jubilados por falta de recursos, y además que el personal que está en activo ya no pueda obtener una pensión al jubilarse. Los manifestantes denunciaron también que el Ejecutivo estatal adeuda 580 millones de pesos al Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Estado, además del desfalco por más de mil 300 millones de pesos que desaparecieron en la pasada administración. El pasado 14 de noviembre, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), Gabriel Ballardo Valdez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, que propone modificar diez artículos, uno de ellos referente a reducir tres años la edad biológica para jubilación, porque la tabla que maneja la norma actual va en detrimento de los trabajadores.

Sin recursos. Y en otros problemas financieros en el Gobierno del Estado, en el sector educativo no hay recursos para pagar las becas del programa Becasin, según lo reconoció el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, quien explicó que este tema no ha sido destrabado por las descompensaciones de recursos de la federación, que les ha informado que depositará el dinero, pero no lo ha hecho, y no se tiene la certeza del día en que se concretará. Las reglas de operación de los diferentes programas federales se acaban de publicar, y el Ejecutivo estatal deberá adaptar sus programas a los nuevos sistemas de apoyos que trae este Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que contempla becas para todos los alumnos en el país.

Escuelas al Cien... es uno de los principales programas que tiene la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que ejecuta por medio del Instituto Sinaloense de Infraestructura Escolar (Isife), que —de acuerdo con su director general, Andrés Castro Rojo— tienen pendiente por ejercer 300 millones de pesos, que no han sido liberados por el Gobierno federal, y están a la espera para conocer la continuidad de este programa: si cambia de nombre o desaparece y se financia de recursos estatales.

Comedores. Otro de los programas que desapareció el Gobierno federal es el de comedores comunitarios, que fueron donados por la federación al Ejecutivo del estado para que sea él quien se haga cargo de este programa; es decir, que le inyecte recursos. Sinaloa se convierte en el primer estado en recibir esta donación. El secretario de Desarrollo Social estatal, Álvaro Ruelas Echave, señaló que aún no se define el presupuesto para que estos sigan funcionando, porque no fue incluido en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019. Y así como esto, hay muchos afectados por las decisiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como las estancias infantiles y los refugios para mujeres maltratadas.

PRI, 90 años. Haber cumplido noventa años de fundación luego de haber sufrido la peor derrota electoral de su historia ha hecho reflexionar a los priistas, que lanzan culpas a sus compañeros de partido que han gobernado municipios, estados y hasta el país, como los responsables de haber dañado la imagen del Partido Revolucionario Institucional, que vive su peor crisis de credibilidad. En la sede estatal del PRI se llevó a cabo un conversatorio, donde se analizaron los retos y las oportunidades a los que se enfrenta ante la caída electoral de las pasadas elecciones. Incluso, a nivel nacional han surgido voces que han pedido la expulsión del PRI del expresidente de la República Enrique Peña Nieto por haberle causado tanto daño al partido. Es mucho lo que los priistas tienen que hacer, y hay muchos que tampoco entienden lo que deben hacer para recuperar la confianza de los mexicanos.