Elecciones complicadas. Este día inician las elecciones en Sinaloa, y es hora de que los partidos políticos no definen si irán o no en alianza con otros. Solo el Partido Sinaloense ha dicho, en voz de su dirigente y candidato a la gubernatura, Héctor Melesio Cuen, que irán solos, confiando en su estructura territorial, a la vez que el PRD pide que voltee a verlo el PRI o el PAN, pues le urge lograr una votación del 3 por ciento para lograr el registro a nivel estatal, ese que perdieron en las elecciones del 2018. Y mientras esto sucede, en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que está estrenando magistrados, su presidenta interina, Maizola Campos Montoya, consideró en la sesión de pleno reciente que estas elecciones serán las más complejas de la historia, pues se trata de elecciones libres, auténticas y confiables, además de que se desarrollarán en un clima de emergencia sanitaria.

Cabalístico. Y mientras el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, entregaba adscripciones a 53 docentes y directivos de educación inicial y educación especial, el movimiento Somos más que 53 señalaba que esta dependencia estatal le “regaló” una plaza de supervisora de secundaria a Dolores Amador Gaxiola, hermana de Daniel, quien fuera secretario general del SNTE 53. Crispín Moreno, uno de los integrantes de este organismo, expuso que, con esta designación, Mejía López está violando los criterios excepcionales para la asignación de categorías, con funciones de dirección y de supervisión en educación básica. Lo que también dijo Crispín es que esta plaza le tocaba a él desde hace diez años, y que ahora se la entregan a Dolores Amador de manera ilegal y “en lo oscurito”. Y fue un poco más allá al solicitar la intervención de la Secretaría de Transparencia del Gobierno del Estado, de la Auditoría del Estado y del Órgano Interno de la Sepyc para que investiguen no solo a Mejía López, sino al subsecretario de Educación Básica, César Inzunza Quevedo; y a la directora de Educación Secundaria Estatal, Julieta Hernández Barraza.

Se defiende. Luego de los señalamientos del alcalde Jesús Estrada Ferreiro contra Julio Duarte Apán, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), de ofrecerle el apoyo a sus aspiraciones políticas a cambio de un buen aumento de sueldo —básicamente, según la acusación, eran votos de los agremiados al Stasac si el presidente municipal autorizaba el incremento de un 15 por ciento, cosa que no sucedió—, ayer, en conferencia de prensa, el aludido tachó de mentiroso a Estrada Ferreiro, de malinformar y de tratar de confundir a la sociedad. Duarte Apán negó que su actitud sea porril o que incite a la violencia, pues, aseguró, solo está defendiendo el derecho de los trabajadores. Y ya “enrumbado” en su defensa, opinó que el primer edil no volverá a ganar cualquier otro puesto de elección popular, pues “la suerte no se repite”.

Se acumulan. Las denuncias ciudadanas por el mal estado del servicio de alumbrado público son una constante y provienen de cualquier colonia o sector de la ciudad. Ahora tocó el turno a los vecinos de la Francisco I. Madero, al sur, quienes reportan que, desde hace mucho tiempo, las lámparas del bulevar Minas están sin funcionar, por lo que esta rúa se encuentra en total oscuridad, y los que transitan por ahí están en constante peligro por la posibilidad de accidentes, robos y asaltos. Según los denunciantes, todavía se observan las lámparas viejas, esas de luz amarilla, y no las tan cacareadas de luz led. La queja toma relevancia, pues, como argumentan los habitantes, este bulevar le genera importantes ingresos económicos al Ayuntamiento por concepto del derecho de piso de quienes instalan sus puestos de ventas dentro del tianguis de Los Huizaches. Ya se verá a qué municipio dona el de Culiacán estas lámparas inservibles una vez que las reemplace.