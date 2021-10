Ni una asesinada más. Con gritos de “justicia, justicia”, decenas de personas iniciaron ayer la marcha para exigir todo el peso de la ley contra el presunto asesino de la joven Kenya María y también para exigir que en Sinaloa ya no sea asesinada ni una mujer. “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, se escuchó al unísono en el trayecto de catedral a la Lomita. El asesinato de Kenya María unió a hombres y mujeres, quienes juntaron sus voces para exigir un alto a la violencia contra las mujeres. Esta jovencita fue asesinada la semana pasada, y su cuerpo fue encontrado en un predio de la sindicatura de Costa Rica. Su muerte ha causado gran indignación porque, quien presuntamente le arrancó la vida, fue su novio, una persona que la debía cuidar, que la debía proteger. Aunque el señalado como responsable está detenido y fue vinculado a proceso, familiares, amigos y ciudadanos piden la pena máxima, luego de conocer detalles de cómo la joven suplicó por su vida y él no tuvo piedad.

En Sinaloa, las mujeres son golpeadas, humilladas y asesinadas de manera brutal; y la mayoría de los casos quedan en la impunidad. De nada sirve que en el estado todos los asesinatos de mujeres se inicie la investigación como feminicidios si al final, en la mayoría, no se detiene a los responsables; y cuando las autoridades lo hacen, en muchos casos la Fiscalía General del Estado y la defensa, para ahorrar tiempo y recursos, optan por el procedimiento abreviado. En los casos de feminicidios, la Fiscalía ha quedado mucho a deber.

Alerta por el huracán. Se prevé que el próximo miércoles podría impactar en diversas regiones de Sinaloa el huracán que puede formarse de la tormenta tropical Pamela. Las autoridades estatales, municipales y la población de las zonas en alerta tienen tiempo para organizarse y ponerse a salvo, así como sus pertenencias. Es muy importante que, ante los fenómenos naturales, se vaya trabajando de forma fuerte con la cultura de la prevención y no confiar en estos fenómenos, porque no tienen palabra y pueden cambiar de trayectoria de un momento a otro; muestra de ello fue el huracán Nora, el cual fue demasiado errático y provocó inundaciones y grandes pérdidas a miles de sinaloenses. En Culiacán, se prevé que podría dejar fuertes lluvias en la sindicatura de Eldorado, por lo que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro debe organizar a todo su personal de Protección Civil y funcionarios para que estén al pendiente de la población. Ojalá que el primer edil de Culiacán deje a un lado los pleitos y enfoque más su tiempo en salvaguardar a la población que, por cierto, pese a que se denunció sobre el gran riesgo que es la alcantarilla pluvial ubicada cerca de la capilla de Malverde, en esta ciudad capital, no se ha hecho nada para tratar de prevenir una desgracia.

‘Tortuguismo’ legislativo. Que saquen de la “congeladora” la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Gobierno Municipal, que fue presentada hace más de dos años a la 63 Legislatura, pidió Soledad Astrain Fraire, presidenta de este organismo ciudadano. Esta iniciativa plantea la existencia de una duplicidad de facultades entre los síndicos procuradores y los Órganos Internos de Control que debe corregirse. Por lo pronto, ante la nula respuesta de los diputados que se fueron, acudirán a la Oficialía de Partes a ratificar la iniciativa que se entregó el pasado 11 de junio de 2019 para su análisis y dictaminación, pero, hasta la fecha, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación no le dieron respuesta a los promoventes. Lamentablemente, los legisladores de la pasada legislatura y algunos de la actual, porque repitieron, dejaron importantes iniciativas sin sacar, como la Ley Anticohetes, que tiene la finalidad de que no se vendan explosivos a los niños. A pesar de que en Sinaloa se han registrado muchos casos de niños que han quedado con amputaciones y hasta han perdido la vida por cohetes. Por andar metidos en la política, a los legisladores no les importó dejarlos desprotegidos.