El comité directivo municipal de Morena lleva muy a detalle las labores de la administración municipal que encabeza el priista Fernando Pucheta Sánchez y no duda en calificar que Mazatlán está viviendo la ley de Herodes, esa que de acuerdo con el ingenio popular aplica cuando en una situación solo hay de dos: o te chin... o te jodes. El instituto que en Mazatlán representa el químico Benítez, advierte que el alcalde no podrá cumplir el Plan Municipal de Desarrollo que le hizo una empresa, menos cuando no ejecutó el plan de 100 días al que se comprometió al iniciar su gestión. Señala que, entre otras cosas. Pucheta Sánchez no cumpió: La reactivación de las casetas de Policía en las colonias populares. Traslado de personal y equipo de la Comandancia de Tránsito al nuevo Centro de Seguridad Social. Tampoco la instalación de módulos de Atención Ciudadana en la colonia Benito Juárez, Ley del Mar, Plaza Senderos y Hacienda Victoria. Pucheta dijo que el Tiburonario se iba a decorar con arrecifes, iluminación y revestimiento de paredes, colocación de antiderrapantes y barandales más seguros y no solo no cumplió, lo tronó, lo reventó, refiere Morena en un comunicado que hizo circular ayer a través de las redes sociales.

Agrega que Fernando Pucheta no ha entregado copias al cabildo municipal, que es quien tiene que votar a favor del Plan Municipal de desarrollo, quiere decir que quienes votan a favor están al servicio del alcalde y del gobernador, por eso ahí está lo que nosotros vemos en Mazatlán: LA LEY DE HERODES, eso es lo que estamos viviendo.

Seguramente, el recuento de Morena no hará sonreír al munícipe, quien en menos de seis meses de gobierno ha mostrado intolerancia hacia las críticas y ha hecho suyo el discurso en contra de los medios que publican las voces inconformes con su gestión. Lo peor es que la situación no pinta para bien, más cuando ya se empiezan a mover las estrategias políticas hacia las reelecciones del 2018, una aspiración que no oculta Fernando Pucheta, pero que en el caso de Mazatlán se augura una contienda muy polémica.