LA PLEBADA DE CULIACÁN PIDE PAZ Y JUSTICIA

PETICIÓN. En un encuentro de jóvenes para hablar sobre violencia y paz en la ciudad, hacen un llamado al fiscal, Juan José Ríos Estavillo, para que les garantice justicia en Culiacán y que la violencia no los absorba e involucre.



¿CUENTO DE NO ACABAR? El jueves se hallaron los huesucos de una persona en Urbi Villa del Rey y ayer asesinaron a golpazos a un compa afuera de un motel por la México 15. Pero seguro son hechos aislados para el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo, o pa’l mandamás de la Poli Municipal, Carlos Acuña.



ENOJADOS. El que pegó el grito en el cielo es el dirigente de los atamsistas, Román Aguayo, ya que dice que solo una parte de los que arribarán a Mazatlán vía aeropuerto serán movilizados en sus vehículos. Tanto que esperaban el evento y ahora con lo que les salen.



DOLORES DE CABEZA. Vaya líos los que ha dado la famosa planta potabilizadora que tanto han presumido en el municipio de Guasave. Cuando no se le descompone una pieza, es otra; ahora resulta que un transformador averiado la deja sin funcionamiento y, para colmo, el chistecito va a salir en 500 mil pesos. Lo peor de todo es que la población se queda sin agua de un momento a otro.



PURAS BRONCAS. El dire de Obras Públicas de Angostura, Álvaro Camacho, tiene detenida la chamba de recolección de basura en varios puntos del municipio. La bronca es que el equipo se encuentra averiado y han tenido que echar mano de los camiones de volteo para ese jale. Tendrán que apurarse a reparar los carros pa’ la basura antes de que también los dompes queden amolados.