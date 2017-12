LA RAZA DE MOCORITO NO NECESITA REGALO, SINO UN MILAGRO

Los que ya se están pasando de lanza son los diputados, quienes no le apuran en la elección para el fiscal Anticorrupción; pero para las vacaciones, ni tardes ni perezosos.. Es de risión la seguridad en Ahome, pues mientras el presi Álvaro Ruelas estaba con los chacas policiacos pa’ ver cómo garantizar la seguridad en estas fechas, un pillo asaltó un súper en Urbi Villa del Rey.La raza de Mocorito pide de Navidad una buenas pilas para el dire de Obras Públicas, Víctor Parra Melesio, para que se ponga a chambear, ya que las entradas al municipio están llenas de baches.Los del ejido Guasave no agarran el rollo, ya que la alcaldesa de Guasave, Diana Armenta, advirtió que la obra del bulevar Aceitunas se podría ir a la borda por el retraso que está sufriendo, y según se la navegan con la bandera de que no se oponen al desarrollo.Al que le urge billullo rápido es al gerente de la Jumapam, José Adalberto Becerra Ruiz, pues ya pusieron en marcha una campaña para que los mazatlecos aprovechen el 50 por ciento de descuento.