LÁMPARAS NO FUNCIONAN EN CULICHI

A OSCURAS. Quien debe darle una revisada al alumbrado público es el jefe de Servicios Públicos de Culichi, Carlos Sánchez, luego de que con las lluvias decenas de lámparas no están funcionando en la capirucha.



UN DÍA SÍ, OTRO NO. Vecinos de la colonia Las Palmas, municipio de Mocorito, ya se acabaron las cubetas en el supermercado porque tienen que guardar el vital líquido, pues resulta que ahora la moda es que el servicio de agua se suspende por todo un día, incluso hasta más. Eso ya tiene más de un año, pero la noticia no le ha llegado al alcalde Guillermo Galindo, será que en su casa nunca se va el agua.



ÓRALE. Primero por la falta de energía eléctrica y ahora porque las instalaciones son inseguras, padres de familia mantienen tomada la escuela Miguel Alemán, en la colonia Casas Económicas, en Mazatlán. Esperan que las autoridad cumplan su palabra de priorizar la educación.



CAMBIO. El góber Quirino Ordaz adelantó que la nueva clínica del IMSS en Guasave siempre no se construirá cerca del río Sinaloa, sino que se la llevarán al polémico complejo La Mariposa, el cual se ha venido desarrollando de manera lenta, pero tal parece que con el anuncio de que la clínica IMSS estará ahí, da para creer que sí terminarán esa obra.



PÉSIMO CAMINO. Cada vez está peor el camino que va al ejido Plan de Guadalupe, en Ahome. Todos los días los carros que van a Los Mochis, a Topo o a donde sea, con el tiempo es una desparpajadera las naves, y las autoridades nada que se acomiden a ayudar... Como que este ejido se les olvidó. ¿No pertenece a Ahome o qué rollo estará pasando?