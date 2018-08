LAS FLORES, CONVERTIDA EN BASURERO

MOLESTIA. Vecinos del Infonavit Las Flores en Culiacán exigen al alcalde Tony Castañeda que se eche una vuelta por la colonia y se percate de que esta se ha convertido en un basurero al no tener donde depositar las bolsas de desechos.



SIN CUMPLIR. ¿Será posible que el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife) y la dirección de Obras Públicas de Ahome se comprometan con una primaria a ponerles un transformador que se quemó desde junio, y que todavía no les cumplan? Pues sí está pasando, en la escuela Graciela Robles de Valdez de la Villa de Ahome, donde las autoridades prometen y no cumplen, alegan los papás.



CAOS VIAL. Al director de Tránsito Municipal de Mazatlán, Jorge Armando Olivas, cada vez menos le alcanzan los agentes para controlar el tráfico en la ciudad. Ahora menos, pues se tiene que mantener bajo vigilancia la zona de obras en el paso superior del Issste.



¡ORDEN! La raza del ejido Independencia, de Angostura, está de un grito en ayuda al mismísimo dire de Seguridad Pública, Juan Antonio Martínez; y es que nomás no hay quién le ponga un alto a los conductores de motos, que nomás no saben las reglas de vialidad, solo darle a la velocidad.



FOCO DE INFECCIÓN. Vecinos de la colonia Constelación en Guasave aseguran que ya se cansaron de marcar al gobierno municipal para ver quién se anima y desagua una laguna que se formó en la calle Saturno con las últimas lluvias. Aseguran que el líquido ya se ve verde y temen que se convierta en un foco de infección, sobre todo ahora que aumentaron los índices larvarios del mosco transmisor del dengue.