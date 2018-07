LE BAJAN LOS HUMOS A SERAPIO VARGAS

AMONESTADO. Al que ya le bajaron los humos fue a Serapio Vargas, excandidato a diputado local, luego de que el Tribunal Electoral Estatal lo amonestara por instalar publicidad en espacios públicos durante el pasado proceso electoral.



NO DAN UNA. Santos Quintero, líder de los acuicultores en Guasave, dijo que su gente andaba emocionada al iniciar las cosechas en las granjas camaroneras y obtener muy buenos rendimientos, pero se dieron un parón en seco al ver que el precio por kilo cayó de 100 a 80 pesos, lo que no le favorece en nada al gremio. No hay duda de que los acuicultores nomás no ven la suya.



¡AGUA! En Mocorito ya la raza no sabe a qué santo encomendarse porque, pese a que llueve en las zonas altas, nomás no llega el vital líquido; y por más que le dicen al mero mero Guillermo Galindo, no hay respuesta.



ÓRALE. Las elecciones fueron el 1 de julio, entonces, ¿por qué será que la página del Ayuntamiento de El Fuerte todavía tiene la leyenda de veda electoral nomás abrirla? ¿No se habrán dado cuenta del bisnes?

A DAR LA CARA. Hoy, los reflectores de la política estatal estarán concentrados en Escuinapa, con la anunciada reaparición de la exalcaldesa Fernanda Oceguera. Viene a enfrentar las acusaciones que le ha hecho el, de nuevo, presidente municipal Hugo Enrique Moreno.