LE URGEN POLIS A ÓSCAR GUINTO MARMOLEJO, DIRE DE SEGURIDAD

Solo 220 policías participarán en el operativo decembrino en Culichi, por lo que urge que el secre de Seguridad, Óscar Guinto Marmolejo, se ponga las pilas para contratar más personal.La raza del fraccionamiento Viñedos ya anda poniendo el grito en el cielo, pues dice que los robos se están acrecentando en el lugar. Así que Carlos Acuña, dire de Seguridad Pública de Ahome, tiene chamba también pa’ esos rumbos de Los Mochis.. A la comuna le urge lana, pues resulta que la dire de Ingresos en Guasave, Susana Yin, adelantó que hoy se tienen programados 50 embargos de bienes muebles contra morosos del Impuesto Predial Urbano, ya que se les entregaron notificaciones y no se acercaron a negociar.Vecinos de la colonia Jacarandas, en Maza, le piden al alcalde, Fernando Pucheta, que les cumpla la promesa de ponerles un campo deportivo, ya que no se ve por ningún lado que ya lo hayan empezado.La raza de Mocorito pide al presidente Guillermo Galindo que no se haga el sordo, y mande cuanto antes a poner señalamientos de tránsito, ya que vienen muchos visitantes y ya ocurrieron accidentes.