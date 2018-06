LLUVIAS DE BRONCAS PA’L ALCALDE DE NAVOLATO

PA SU MECHA. Vaya broncón que tiene el presi de Navolato, Joaquín Lara, porque con una lluviecita se generaron broncas de inundación en el municipio, y han pasado varios días y algunas calles parecen lagunas. La raza está enojada porque fueron máquinas de Japan para hacer zanjas, pero ya no hicieron nada más... y apenas inició la temporada de lluvias.



SOBRE AVISO. Ya el Ayuntamiento de Salvador Alvarado puso los letreros de que se prohíbe la instalación de comerciantes en el área de las vías. A ver qué medidas toma el presi Flavio Sánchez Rivera una vez que se abra la emblemática avenida en caso de presentarse esa bronca, pues no han dicho qué tipo de sanciones puede haber.



LE HACEN LLAMADO. La gerente del Agua Potable de Guasave, Paula Gil, señaló que tras el hundimiento que se dio en la zona donde se construye el colector pluvial norte se tendrá que exigir a la constructora que está a cargo de la obra que arregle ese desperfecto, pues ya no es novedad que en ocasiones se hagan de la vista gorda en estos casos.



¿SE CUMPLIRÁ? El Colegio de Ingenieros en Mazatlán pidió al gobierno estatal mano dura contra las constructoras que no han terminado obras en el puerto. Ya era horas. Se habían tardado.



VISTA GORDA. Qué pasa con el dire de Vialidad y Transportes en Ahome, Alejandro Luna Peña. Hay varios señalamientos de tránsito que se encuentran en muy mal estado, y aunque se encuentran a la vista de todo mundo, no hacen nada para darles una manita de gato. Hay que salir de la oficina y checar la ciudad.