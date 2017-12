LOS DEL AYUNTAMIENTO TIENEN QUE HACER CHANGUITOS

Quienes tendrán que esperar su aguinaldo hasta el día 19 son los empleados del Ayuntamiento, ya que el alcalde sigue en espera de que la Federación le ayude con unos 20 milloncitos pa’ completar.A los que les falta profesionalismo es al presi de Angostura, Chenel Valenzuela, y al Travieso Arce, ya que el duelo es el próximo día 21 y el alcalde anda en España. La risión que causará el encuentro, ya que no entrenó el presi.Los habitantes de El Habal ya le andan rezando a todos los santos para que el alcalde Fernando Pucheta les cumpla la promesa de la techumbre de la secundaria. No los vaya a dejar vestidos y alborotados, como ha pasado con otros poblados.Un buen de camiones de comunidades muy alejadas se dejaron ver ayer cerca del Palacio Municipal, en El Fuerte, por el primer informe de la presidenta Nubia Ramos. Al cuestionar al gobernador, Quirino Ordaz, de la presencia de las unidades aseguró que la gente llegó de buena gana y por voluntad propia.Bien encabritado anda el oficial mayor Efraín Ibarra con los verbeneros, ya que traen un santo relajo con los espacios que cada fin de año les asigna la comuna, por lo que Efraín le dijo que si no le paran a los tacos ninguno se pondrá.