La AARFS recomienda la siembra de Sesbania

BOLETÍN INFORMATIVO DE AARFS, A. C.

En relación al programa de Precios de Garantía de Segalmex, hacemos un atento llamado a los productores para realizar el trámite de incentivos de maíz de 359.69 pesos por tonelada, donde al día de hoy el área de comercialización de AARFS A. C. registra un avance del 82 % de productores inscritos para este apoyo, de los cuales solamente el 27 % de los productores han recibido este incentivo. Por lo anterior, es imprescindible que, si usted aún no ha realizado su trámite, llame al teléfono 812-3349 para concertar su cita y realizar su registro.

Asimismo, le recordamos que es necesario que las personas físicas o morales cuenten con su firma electrónica actualizada para facturación, por lo que recomendamos actualizar sus datos y así evitar contratiempos.



• La tecnología orgánica es una nueva alternativa para reducir los costos de producción en los cultivos del ciclo agrícola otoño-invierno 2020/21, es por ello que recomendamos ampliamente la siembra de Sesbania, esta hierba se adapta fácilmente a las condiciones de verano del norte de Sinaloa, se destaca por su capacidad de fijación de nitrógeno al suelo, así como la notable reducción de malezas, por lo que brinda mejores condiciones para su suelo agrícola. Su manejo agronómico es casi nulo y muy económico, además el enriquecimiento del suelo es tal, que es posible incrementar los rendimientos por hectárea para sus próximas cosechas. Para más información, favor de comunicarse al teléfono (668) 812-6854 de AARFS A. C.



• El Centro de Investigación de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) a través del HUB Pacífico Norte, llevará a cabo este próximo jueves 27 de agosto el Foro Virtual “Ciencia aplicada, agricultura sustentable una apuesta por el futuro” en donde AARFS A. C. estará participando con el tema “Métodos de mínima labranza en el cultivo de maíz”. Dentro de los principales objetivos de este evento está ofrecer a los agricultores alternativas agro sustentables que se enfoquen principalmente en la productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas en la zona Noroeste de México. Dentro del marco de este evento participarán otras plataformas de investigación con temas como el uso del sensor Green Seeker, reducción de costos de producción, variedades de maíz azul, métodos de siembra en temporal, entre otros, el cual iniciará a partir de las 10:00 horas (Hora Sinaloa) y se estará transmitiendo a través de redes sociales de CIMMYT como Facebook Live y Youtube. Por lo anterior, extendemos una cordial invitación a todos nuestros socios productores a participar en dicho foro.



• A partir del próximo mes de septiembre dará inició el próximo ciclo otoño-invierno 2020/21 en Sinaloa, donde sin duda la disponibilidad de agua en las presas será un factor importante para llevar a cabo una temporada normal de siembra donde el cultivo predominante es el maíz. A la fecha las presas del estado tienen un almacenamiento de agua de 7,303 mm3, mientras que el año pasado a la misma fecha registraban 5,780 mm3. En lo que respecta al sistema de presas de nuestra región norte, actualmente acumulan 3,832 mm3, reflejando un mayor almacenamiento comparado con los 3,371 mm3 del año pasado a la misma fecha.



• AARFS A. C. en este siguiente ciclo agrícola O-I pone a su disposición gran variedad de insumos agrícolas, así como artículos de ferretería, agroquímicos, fertilizantes líquidos y granulados y alternativas de fertilizantes orgánicos en presentaciones como humus y lixiviado de lombriz. Todo ello con la premisa de brindar el mejor servicio y calidad para todos nuestros socios agricultores y productores, para mayores informes no dude en contactar a los números 812-3349 y/o 812-6854.