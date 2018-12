La Constitución, ¿arena de contrapesos para AMLO?

La Carta Magna delimita la división de Poderes en México: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De los tres Poderes, el presidente AMLO tiene clara ventaja en dos, su Presidencia y la amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Sin embargo, tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial hay batallas que están por librarse dentro de una arena constitucional.

En el trabajo parlamentario existen dos tipos de mayorías para aprobar una ley: la mayoría simple, que consiste en el 50 por ciento más uno; y la mayoría calificada, que es la suma de las dos terceras partes; es decir, que la mayoría simple en San Lázaro se logra con 251 de 500 curules, mientras que la calificada es con al menos 330 votos; de igual manera, en el Senado la mayoría simple es la suma de al menos 65 de 128 escaños, mientras que la calificada es con 85 Senadores. Si el presidente AMLO quiere aprobar una ley no tiene problemas con su mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras, pero si requiere reformas constitucionales ahí sí necesita forzosamente la mayoría calificada. Si asumimos unidad y disciplina en los grupos parlamentarios aliados al presidente de la República, tenemos que Morena cuenta con 256 diputados, el PES 30, el PT 28, el Verde 11, sumando 325 votos, aún les faltarían 5 votos que bien podrían de forma natural por ideología de izquierda cabildearlos en la bancada del PRD que cuenta con 20 diputados para lograr o superar la mayoría calificada de al menos 330 votos.

En el Senado la suma es más compleja, ya que Morena cuenta con 59 senadores, el PT 6, el Verde 6 y PES 5, sumando 76 votos; incluso si lograran sumar a toda la bancada del PRD, que tiene 5 escaños, sumarían apenas 81 senadores; aún les faltarían 4 votos para lograr los 85 de la mayoría calificada. El reto será lograr un consenso para poder sumar al menos esos 4 votos de la bancada del PAN, que tiene 24, del PRI con 14 o de MC que tiene 7 senadores. Por ejemplo, para aprobar la nueva reforma educativa, el senador y presidente de la Comisión de Educación Rubén Rocha está obligado a operar un consenso con las bancadas minoritarias de oposición al presidente AMLO de forma exitosa. El ring de este contrapeso está en las reformas a la Constitución.

Estas diferencias de 4 o 5 votos para alcanzar las mayorías calificadas y elevar estos cambios a rango constitucional pudieran parecer de poca importancia, pero son todo lo contrario, esto puede ser la gran diferencia. Recordemos que ya en la Cámara de Diputados la reforma del fuero constitucional no alcanzó los 330 votos necesarios.

Otro ejemplo claro de la relevancia de estas pequeñas diferencias en número de votos, que son en realidad la diferencia entre aprobar o no una reforma constitucional, se dio en el Congreso Estatal de Sinaloa en la pasada legislatura, donde una amplia mayoría del PRI, con 23 votos, y sus aliados, entre ellos casi toda la bancada del PAN, no lograron aprobar la llamada “ley anti-Morena”, donde justamente necesitaban mayoría calificada, es decir, 27 de 40 votos, y solo lograron sumar 26. Un solo voto fue la diferencia para que quienes organizamos la resistencia ganáramos la votación en el pleno y que no se aprobara esta reforma que iba en contra de la voluntad del pueblo sinaloense expresado en las urnas por voto libre y secreto. Perdió el PRI, perdió el PAN, triunfó la resistencia y ganó Sinaloa. Por lo tanto, si hablamos de contrapesos del Legislativo frente al Ejecutivo de nuevo la batalla se libró en una arena constitucional.

Que estos contrapesos se libren en modificaciones a nuestra ley suprema no es menor, ya que las garantías a nuestros derechos, obligaciones y libertades que tenemos todos los mexicanos se encuentran justamente en la Constitución; y recordemos que ninguna ley, reglamento o normatividad podrá estar por encima de nuestra Carta Magna.