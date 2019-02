El pasado 5 de febrero se conmemoró un aniversario más de la Constitución Política Federal, sin embargo, valdría la pena cuestionarnos si se trata del mismo documento redactado por el constituyente de 1917 o si se trata, materialmente hablando, de una nueva Carta Magna, debido a las numerosas reformas que ha tenido su texto (más de 700).

Las numerosas reformas a la Constitución no es un fenómeno exclusivo de México, pues se ve con mayor frecuencia en los países en vías de desarrollo, como es el caso de prácticamente todos las naciones latinoamericanas, contrario a los que sucede en los Estados Unidos, en donde su carta fundamental conserva casi íntegro su texto original. ¿A qué se debe que esto?

Muchos encuentran la explicación al exagerado número de reformas a la Constitución mexicana como el resultado de la adecuación de esta a las realidades jurídica y social modernas.

Si bien es verdad que algunas de las reformas que ha tenido nuestra Carta Magna eran necesarias y hasta indispensables para lograr un verdadero reconocimiento y respeto de los derecho fundamentales, la mayoría parecieran ser el resultado de la marca personal que el gobernante en turno quiso imprimirle, bajo la única justificación de plasmar su inclinación ideológica y política, más que por necesidad social.

En opinión de su servidor, las reformas constitucionales en nuestro país son un intento de solucionar el complejo problema de falta de gobernabilidad que nos aqueja, sin embargo, este no tiene su origen en la falta de reglamentación (de hecho, tenemos un exceso regulatorio), sino en la inadecuada aplicación de las leyes, la impunidad en la que vivimos y el incumplimiento del Estado de derecho por parte de las autoridades y también de los gobernados (la responsabilidad debe ser compartida).

Tenemos que tener claro que la Constitución no es una ley reglamentaria, sino una norma que estructura y legitima el ejercicio del poder.

Si bien, como todo instrumento legal tiene una dimensión “temporal”, al versar la mayor parte de su contenido sobre “verdades y valores universales” estos suelen prevalecer prácticamente intactos a través de los años, lo que no sucede en el caso de las leyes secundarias, las cuales tienen que evolucionar con la misma velocidad que aquellas situaciones de facto que de manera minuciosa y exhaustiva regulan, las que varían dependiendo de las necesidades y exigencias de la sociedad contemporánea.

Con ello no quiero decir que la Constitución no deba reformarse en ningún caso, por el contrario, ante una exigencia justificada y constitucionalmente válida, no solo es viable, sino indispensable y obligatorio hacer dichas reformas, como en el caso de la inserción en el texto constitucional de “los derechos humanos”, cuyo reconocimiento y observancia era un imperativo de trascendental importancia.

Las situaciones social, económica y política del México revolucionario que la Constitución de 1917 reguló no son las mismas que en las que vivimos actualmente, razón por la cual, nuestra Carta Magna debe trascender de la misma manera. Pero hay otros casos en que las reformas constitucionales no están tan claramente justificadas.

En nuestra Constitución se define el sistema de Gobierno, las expectativas sobre el desarrollo social que debe tener el país, la manera en la que se busca dar protección a los derechos fundamentales, la forma en la que se deben de llevar a cabo las relaciones entre gobernantes y gobernados, las necesidades en materia de justicia, entre otros temas. Los cambios a nuestra máxima ley deben ceñirse a solucionar las necesidades de la nación en la actualidad y no ha solucionar eventualidades políticas.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!