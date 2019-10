Dufry ganón con la 4T

Luego de tres años de permanecer clausuradas, las tiendas Duty Free de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX que eran de La Riviera, reabrirán este mes.

El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, demostró los dotes negociadores de su subsecretario de Transporte, Carlos Morán, y del jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Carlos Sánchez.

Y es que el gobierno de la 4T logró firmar para este sector el primer contrato multianual más allá del 2020 con una compañía privada, en este caso Dufry, que opera aquí Rodolfo Velasco.

La firma suiza que preside mundialmente Julián Díaz y que tiene como socio a Andrés Holzer, administrará la mayor tienda libre de impuestos en la T2, con más de mil 800 metros cuadrados.

El piso de venta se conectará precisamente con la nueva Terminal L, que implica el desarrollo de 7 nuevas posiciones de contacto que recién ganó Eppcor, de Juan Diego Gutiérrez Cortina.

La ampliación le viene como anillo al dedo a Dufry, porque capitalizará un creciente flujo de pasajeros que le permitirán alcanzar ventas anuales superiores a los mil millones de pesos.

La cadena de tiendas duty free vende anualmente más de 8 mil millones de dólares y posee 2 mil 300 tiendas en 65 países del mundo que representan la operación de 435 mil metros cuadrados.

En México Dufry opera también las tiendas de la Terminal 1 del aeropuerto de la CDMX, amén de las tiendas libre de impuestos en las terminales de Cancún, Cozumel, Los Cabos y Monterrey.

Esta multinacional llegó a nuestro país de la mano del fondo de capital de riesgo Advent International, entonces dueña de la Operadora Aeroboutiques, y a la postre adquiriría Weitnauer en Suiza.

EN EL CASO de Oceanografía, Amado Yáñez se acaba de anotar otra victoria contra Citibanamex. Un perito nombrado por la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, que lleva Ernestina Godoy determinó mediante un nuevo peritaje que las supuestas firmas de Yáñez contenidas al calce de 46 documentos denominados ”Relación de Derechos de Crédito Descontados Producto:

Financiamiento a Proveedores”, no son atribuibles a su elaboración”. En conclusión, las firmas que presentó el banco entronces dirigido por Javier Arrigunaga como pruebas, no son de su calce. Un peritaje más que se suma al expediente de la Causa Penal: 96/2014-E que favorece en el análisis al otrora propietario de Oceanografía. Se corrobora que la acusación que le hiciera Emilio Lozoya Austin desde Pemex no tenía fundamento alguno, confirmando que le despojaron la empresa. No se descarta que el contratista acuda a tribunales, pero no para defenderse, sino ahora contraatacar.

LOS 40 PARTICIPANTES en el Parlamento Abierto para analizar la Miscelánea Fiscal 2020, que se realiza ayer y hoy en la Cámara de Diputados, advierten a los legisladores que la retención total del IVA va a tener como resultado que miles de empresas cierren, porque el flujo operativo va a afectar la liquidez debido a que el SAT no regresa a tiempo ese gravamen ya pagado. Organismos empresariales como el CCE, Concanaco, Concamin, colegios de contadores, empresas de subcontratación y expertos fiscales, entre otros, proponen que la retención sea del IVA sea de 4% y no de 16% como plantea Hacienda, de Arturo Herrera. TallentiaMX advierte que de aplicarse esta medida fiscal se afectarán a 5 millones de trabajadores que ganan menos de 5 mil pesos, de los cuales la mayor parte son trabajadores de las empresas medianas y pequeñas.

EL PLEITO QUE se traen en Chiapas para quedarse con la Universidad Salazar será una prueba de fuego para el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Resulta que un juez determinó que la legítima propiedad de esta casa de estudios le corresponde a los hermanos Julio y Federico Salazar. Pero la otra parte de la familia, comandada por el diputado local del Partido Verde, Emilio Salazar, no estuvo de acuerdo con la decisión y al más puro estilo gángsteril, tomó a la fuerza las instalaciones con grupos armados. Este caso dejará ver si Llaven Abarca realmente está del lado del estado de derecho, como pregona la nueva administración estatal, o del lado de sus amigos del Verde del gobierno anterior.

Y SI DE pleitos se trata, el que cobró nuevos bríos es el de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero. Ambos están trenzados en una intensa carrera por bien quién le da mejores representados a su jefe, el Presidente de la República. El objetivo de la primera es lograr un 80% de capacidad de refinación: la recibió hace un año en 30% y ya va en 50%. Y la meta del segundo es aumentar la producción de petróleo a 2 millones 600 mil barriles diarios, cosa que no está logrando. En medio de ese pleito el que acaba de quedar como danmificado es Leonardo Cornejo, quien de tener la responsabilidad de todo el sistema de refinación que abarca las seis refinerías, ahora solo se hará cargo de Dos Bocas.

MUCHOS EMPRESARIOS SE preguntan de dónde van a salir los recursos para financiar los mil 600 proyectos de infraestructura que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende echar a andar este sexenio. El presupuesto del próximo año sólo contempla 17 mil millones de dólares, y a decir de los expertos la bolsa sólo alcanzaría para financiar una parte de la obra pública en Dos Bocas, Santa Lucía y Tren Maya. El 75% de los recursos del presupuesto del próximo año ya tienen destino el sector energético. Si el 25% restante se suman a lo que tienen Banobras, Nafinsa, Bancomext y Hacienda, cuando mucho alcanzarían para financiar 20 proyectos.

¿DÓNDE ESTÁ MARIO Sosa, de SongieTV? Eso preguntan cientos de clientes y proveedores de sus negocios, porque desde hace varias semanas no da la cara para atender sus compromisos financieros como director de Grupo Corporativo Integral. Unos dicen que ya se fue del país, pero hay quienes aseguran que anda por él área de Cancún. Hasta su abogado, Rogelio Ortiz, dio de baja sus teléfonos. ¿De quién se esconde?