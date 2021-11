La Enramada

Sin encontrar la luz. Es como anda el presidente de la Unión Regional de Autotransporte de Personal al Campo de la Región del Évora, Óscar Artemio Angulo, con los transportistas piratas que no los dejan ni a sol ni a sombra quitándoles a los jornales, pues les andan ganando la jugada de todo a todo, dijo que la mayoría de los jornaleros que andan laborando en los campos agrícolas son foráneos y esos mismos son a los que andan moviendo los transportistas llamados piratas porque no tienen la documentación en regla, por lo que dejan viendo muy lejos a los que están en regla y provocando que no encuentren la luz en el túnel. No es para menos pues es muy poco el trabajo que han tenido últimamente mientras que los otros muy contentos andan ganando cuando los transportistas en regla ya no encuentran ni que hacer para que se aplaquen y los dejen trabajar sin problemas en sus terrenos y la revisión de la autoridad, ¡Bien gracias!.

El compromiso. La nueva Presidenta del sistema DIF Salvador Alvarado, Guadalupe López de Camacho, asistió a su primer evento oficial el día de ayer con la Unión de personas con Capacidades Diferentes, que realizaron una reunión privada y posteriormente la recibieron como invitada especial para la entrega de reconocimientos a los medallistas deportistas. Ya en cortito los líderes y algunos miembros de la organización le hicieron algunas peticiones y también le expresaron a lo claro que esperan que sí les brinde los apoye. Uno de los problemas que le hicieron saber es que necesitan que sean más ágiles los trámites para obtener la calcomanía azul. La Directora hizo el compromiso de atender ese tema y tener las puertas siempre abiertas para esta población. Ojalá que con el espíritu de servicio e ímpetu con el que inicia es el que deberá prevalecer en sus funciones para que se logren los cambios que se requieren como expresó públicamente.

Tras el voto. La región del Évora ha mantenido en contante actividad y movimiento con los mitines de Genaro Torrencillas y Carlos Alfonso Rea Camacho, quienes buscan dirigir la secretaría general del SNTE sección 27, eventos que se han caracterizado por el orden y el mantenimiento de las medidas sanitarias. La medición de las fuerzas de los candidatos les llevó a coincidir el mismo día en el municipio de Salvador Alvarado lo que los puso en el límite de arranque previo al proceso de elección que se realizará el próximo fin de semana.

Con esperanza. Las esperanzas de una mejora en el desarrollo de gobierno en las diferentes áreas, las tienen bien puesta los líderes de los sectores productivos con el nuevo gobierno que encabezará el presidente municipal, Miguel Ángel “El Profe Mayke” Angulo. Aurelio Lugo, líder del sector agrícola espera que lleguen mejoras en la labor de los sectores productivos del municipio, esfuerzo que sin duda se requiere ser atendido por el gobierno municipal como n refuerzo que permita rescatar las actividades productivas del Angostura.