La FMF, solapadora de los dueños de clubes

Mientras que la Federación Mexicana de Futbol, que tiene el manejo de la liga profesional en nuestro país, no ponga un hasta aquí a los empresarios o dueños de clubes que siguen sin cumplir con sus obligaciones como patrones se seguirán viviendo casos que en nada benefician a este espectáculo deportivo.En efecto, porque ya salió el peine de que la renuncia de Guillermo Vázquez a la dirección técnica del Veracruz no se debió a cuestiones deportivas, sino más bien a problemas económicos que tiene con el dueño Alfredo Kuri, un tipo muy polémico dentro de la Primera División Nacional.Sin embargo, el directivo afirma que no le debe ningún centavo a Memo Vázquez ni a los jugadores del cuadro escualo, pero los antecedentes que tiene Kuri en nada le favorecen y solo basta recordar aquella escena en la que cacheteó en las gradas del estadio Luis Fuentes al exárbitro Edgardo Codesal.Pero no vayamos tan lejos, aquí en Sinaloa tenemos el caso de los empresarios Favela, dueños de Murciélagos, franquicia que descendió el torneo pasado por partida doble, en la Liga de Ascenso y en la Liga Premier y a pesar de que se dice que les deben a todo mundo siguen trabajando en el futbol.Incluso, tienen el antecedente que los Murciélagos de Guamúchil cuando militaban en la Liga Premier quedaron fuera de la liguilla porque sus directivos no pagaron los adeudos que tenían con la rama y no hubo ninguna sanción en su contra.Es más, hasta se dice que a los Favela ya les están construyendo estadio en el puerto de Mazatlán para establecer su franquicia de Murciélagos en ese sitio. Y la gran pregunta es: ¿a poco ya saldaron todas sus deudas con la FMF para tener derecho a mantenerse en el balompié profesional?Los rucos de los 64 años y Mayores armaron para esta tarde su segunda cáscara a partir de las 15:30 horas en el campo uno de la Sagarpa. La intención de los organizadores es de que únicamente participen los futbolistas que son de esa edad.Los menores y que juegan en la Liga de los 60 y Más tendrán disponibles los campos tres y cinco para que armen ahí sus respectivas careadas. Cabe destacar que la semana anterior la primera confrontación amistosa resultó todo un éxito y como ya se calentó el ambiente se espera que hoy sea mejor.Tremenda estuvo la pelea para definir al ganador del “Bote de Oro”, distinción que se gana el mejor tomador de chelas durante la gira que realizó el Combinado-Culiacán por la ciudad de Monterrey. Los nominados fueron Efraín Cuadras, Horacio Gutiérrez, Ricardo Medina y Jorge Cervantes. Y el ganador fue, sí señores el Sapo Cervantes, orgullo de la sindicatura de Aguaruto, y quien además sorprendió a todos debido a que pasó la revisión en el aeropuerto de la ciudad norteña sin que le decomisaran una Tecate Ligth.