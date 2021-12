La Fiscalía le oculta información a Rocha Moya o está realmente desinformado

¿De qué se trata? Alguien no esta haciendo su trabajo. Y por consecuencia se tiene a un gobernador sin información de lo que está sucediendo en su gobierno. Y más cuando se trata de un problema delicado que atrapó en su momento la atención de los medios de comunicación estatales y nacionales. Nos referimos al atentado que sufrió el exalcalde de Escuinapa y también dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Hugo Enrique Moreno, más conocido popularmente como “El Yiyo”. La madrugada del jueves 2 de diciembre, tres vehículos propiedad de Moreno que se encontraban estacionados afuera de su domicilio fueron incendiados intencionalmente. El humo a punto estuvo de intoxicar a Moreno y a su familia, que se encontraba en el interior de su casa. Desde ese momento, se demandó la intervención de las autoridades y castigo a los responsables. Ayer, al concluir la “semanera”, Rocha Moya fue abordado por el compañero periodista de la radio de Escuinapa, Silvano de la Mora, y le preguntó cómo iban las investigaciones en torno al caso del exalcalde escuinapense. Rocha Moya le respondió que “no hay ninguna investigación. No presentó denuncia. Y se revisó si se seguía por oficio, pero no es así. Se necesita denuncia”. Que alguien le avise al gobernador que el mismísimo vicefiscal en la zona sur de Sinaloa, Arnoldo Serrano Castelo, entrevistó a Hugo Enrique Moreno. Y no solo eso. A Moreno lo acompañó el líder estatal de MC, Sergio Torres. El vicefiscal dio instrucción a un agente del MP para que se ratificara la denuncia. No podía ser para menos. Y no solo eso, este miércoles 8 de diciembre, la Vicefiscalía regresó los vehículos quemados a Hugo Enrique, luego de que las unidades estuvieron en manos de la autoridad, sujetas a revisión. ¿Por qué motivo Rocha Moya declaró que no se interpuso denuncia? ¿No está informado? Y no se le ve caso de ocultar un dato de un tema tan delicado como es el atentado contra los bienes de un exalcalde y dirigente de un partido político.

La danza de los millones. Dos temas acapararon la “semanera” del gobernador Rocha Moya. Las 23 obras inconclusas que heredó de la anterior administración y lo referente a los créditos que por el orden de los mil 600 millones ya está en proceso de solicitud ante cinco instituciones bancarias. De las obras, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Luis Zavala, se encargó de precisar, 13 de ellas ya están pagadas, pero todavía sin concluir. Las 10 restantes están pendientes por pagar y también por terminar. Zavala dijo que la mayoría de estas obras estarán concluidas a más tardar el 31 de diciembre. ¿Entonces? El otro tema de los créditos se conoció los nombres de las cinco instituciones bancarias con las cuales se acordó gestionarlos. Los créditos, informó el secretario de Finanzas, se tiene planeado pagarlos en 10 días. Por los que se tendrán que pagar 2 millones 360 mil pesos. Todo tiene un costo. Ningún banco te otorga un crédito sin ganar. Y esperemos que sea cierto que se pagarán esos mil 600 millones en 10 días, porque de lo contrario el costo para los sinaloenses se elevará.

Desorden y gandallas. El programa de la tercera dosis de vacuna contra el Covid-19 en Mazatlán se ha dado en medio de un total desorden. Y también del agandalle político de enviados de Morena que recorrieron la larguísima cola de mayores de 60 años en la cancha Germán Évers para solicitar firmas para el circo de la consulta presidencial. Eso exhibe la utilización política de las vacunas. ¿O no?