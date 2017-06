La Glorieta

La cuarta es la vencida. A quien le va a durar la sonrisa en el rostro durante un buen rato es al dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Sebastián Zamudio Guzmán, ya que el día de ayer en una sesión de consejeros le aprobaron —por fin— a los integrantes que estarán en la Comisión Permanente, esto después de que en tres ocasiones anteriores le había sido imposible conformarla, algunas veces por falta de cuórum; otras por diferencias ideológicas. Pero al parecer a este día llegaron ya con todo “planchado”, y a Zamudio Guzmán se le notaba la felicidad, y a quien se acercaba a felicitarlo les agradecía por el apoyo.



Son treinta los nombres que integran dicha lista, misma que entró en vigor de manera inmediata ayer al rendir protesta frente a su dirigente, quien obtuvo la mayoría con 16 personas que forman parte de su grupo, liderado por Adolfo Rojo Montoya, dejándole 14 posiciones más a los simpatizantes de Alejandro “Diablo”Higuera Osuna, así que la satisfacción ahora es doble, porque el grupo en el poder tiene el 50 más 1, por lo que las decisiones continúan estando en su lado de la cancha.



Pero se comenta por ahí que quienes no estuvieron muy de acuerdo con el reparto de posiciones fueron Carlos Felton, Guadalupe Carrizoza y Edgardo Burgos Marentes, porque al parecer no se vieron muy beneficiados. Habrá que ver si en el camino se alinean las aguas y se hace realidad la unidad que el dirigente busca obtener.

Por la supervivencia. Los trabajadores del sector de la salud en Sinaloa vivirán hoy una jornada electoral que decidirá el futuro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 44, donde la actual lideresa, Arcelia Prado Estrada, busca su tercera reelección al frente del organismo sindical, en una contienda donde enfrenta muchos factores en contra y un grupo numeroso de trabajadores que no solo están en su contra, sino que han hecho una campaña de desprestigio en las últimas semanas, y que apoyan a la otra candidata, Marypaz Rodríguez Soto, quien ha crecido durante la campaña y tiene amplias posibilidades de destronar a Prado Estrada de la dirigencia del SNTSA.



Arcelia Prado cuenta con estructura y muchos recursos en esta campaña, pero la continuidad juega un papel en contra de ella, en especial por los problemas que tuvieron los trabajadores de la salud a fin de año con sus aguinaldos y vales de despensa, y las recientes manifestaciones por la entrega de plazas prometidas.



Estos elementos afectan a doña Arcelia, quien corre mucho riesgo de recorrer el camino que pasó Armando Heráldez Machado, quien buscaba la reelección en el Stase, pero la base trabajadora le dijo que no y prefirió votar por Gabriel Ballardo.

Les dice que sí, pero no les dice cuándo. A los que de plano no se les ha hecho que les cumplan la promesa es a los jóvenes empresarios del estado, pues hace algunos meses el gobernador Quirino Ordaz Coppel se comprometió con los integrantes de la Canaco Juvenil para la colocación de cámaras de videovigilancia en sus negocios conectadas directamente al C4 para reducir los índices delictivos y ayudar a realizar algunas investigaciones.



Sin embargo, al parecer esta petición solamente se quedó en el terreno de la promesa, pues no se ha llevado a cabo ninguna instalación, y los delitos a comercios se siguen presentando en todos los sectores de la ciudad.

Inconformes con alianzas. Y quienes no se encuentran del todo conformes con el acuerdo firmado por la unidad en la que participaron personas de varios partidos liderado por Morena son los propios militantes del partido dirigido por Andrés Manuel López Obrador.



Esto porque se dice que al ser tantas personas de diversos grupos políticos, académicos y líderes sociales en el estado, entre los que se encuentran experredistas, expanistas y funcionarios del PRI, PAN, PASy PRD actualmente laborando, los morenistas se podrían ver relegados o inclusive pasar a un segundo término en la toma de decisiones y reparto de posiciones en vistas del próximo año.