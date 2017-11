La Glorieta

Favorito a comparecer. “No hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla”. Esta consabida frase será aplicada por el Congreso del Estado, ya que ayer, en sesión ordinaria, de manera unánime aprobaron un punto de acuerdo para llamar a comparecer al fiscal estatal, Juan José Ríos Estavillo, con el objetivo de dar a conocer los avances y resultados que hasta ahora se cuentan en el caso del periodista asesinado hace seis meses, Javier Valdez Cárdenas. Así que el primer fiscal estará el próximo 10 de diciembre en el recinto legislativo frente a la comisión de seguridad, y seguramente, frente a decenas de ciudadanos y periodistas interesados en escuchar los argumentos que dará, esperando que no sean solamente justificaciones por la falta de avances. Por lo pronto, Ríos Estavillo deberá acudir al llamado, o en caso de no poder hacerlo, justificar su ausencia.

Prioridades del municipio. Y hablando de finanzas, en una matutina sesión de cabildo, se aprobó la ley de ingresos municipal del 2018, en la que se propusieron cuatro mil millones de pesos para el presupuesto del próximo año. Con ello buscan que los legisladores hagan la buena obra, pero al parecer no a la capital sinaloense, sino porque con ello se podría evitar una crisis financiera como la que se vive actualmente, y de esta manera garantizar el pago de nómina, vacaciones y gasto corriente.

Anda desorientada. Quien al parecer no está muy informada sobre la situación ambiental del estado, es la secretaria de Desarrollo Sustentable, Martha Robles Montijo, quien dijo desconocer el impacto ambiental que genera la quema de ladrillo en el municipio y el estado. Por lo que buscará conocer mediante el medidor de la calidad del aire que se tiene en Culiacán, para saber si este ejercicio representa un riesgo en el ambiente. De ser así, dijo, enviará a los productores a la Secretaría de Desarrollo Económico para que ahí les resuelvan el problema.

Puras vueltas al asunto. Desde el inicio de la administración, el secretario de Obras Públicas ha dado diversas fechas para la apertura de la biblioteca Gilberto Owen; primero que marzo, después mayo, luego que finales de junio, y ahora dijo que el ultimátum es a finales de noviembre. ¿Será que otra vez el funcionario estatal quedará mal? Esto, según porque la constructora no ha podido cumplir con el compromiso, a pesar de que se le pagó por adelantado.

El mal del impuntual. Óscar Camacho, delegado de Prospera, al parecer ya se contagió del mal que aqueja a muchos funcionarios, y ese es el de la impuntualidad. Ayer se citó a las 12:30 horas para un evento que tendría en la explanada de la Universidad de Occidente, luego sin explicación se cambió a las 13:00 horas. El alcalde Jesús Valdés llegó puntual, pero allí pagó una de las que debe, porque el delegado tardó más de 40 minutos en llegar. Un evento con alto sentido social, como dar becas, se convirtió en un acto de tortura para muchos jóvenes que esperaron horas y horas.

Va por más. Apenas el 17 de este mes, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, informó que le solicitará al Congreso del Estado que se le aumente el 16 por ciento del presupuesto para el 2018, equivalente a 270 millones de pesos. Pero todavía no se ha aprobado tal cantidad, cuando en la casa rosalina anunciaron que habrá otra petición, ahora de 140 millones, que se gestionarán con los diputados federales. Aunque los fines pudieran ser buenos, los medios, en este caso, no serían tan viables, tomando en cuenta las complicaciones financieras que se observan a nivel nacional en el ramo educativo. Lo que queda es esperar a que las gestiones sean efectivas, porque si no es así, entonces lo que podría suceder no es solo el advenimiento de una crisis financiera, sino también educativa para la máxima casa de estudios.