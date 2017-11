La Glorieta

#AhoraTodosSonDefensores. Este sábado se entregó la propuesta de Ley de Ingresos y Egresos 2018, y por primera vez en la historia se pretende eliminar la tenencia vehicular. Si el acto no pasó desapercibido para los ciudadanos, por supuesto que tampoco iba a pasar de incógnito para los diputados y los partidos políticos. Por ello es que ahora los legisladores y los presidentes de partidos juran y perjuran prácticamente ante cualquiera que se les ponga en frente que ellos y solo ellos, desde su trinchera, concibieron esa demanda y la promovieron hasta conseguir que se plasmara en una ley. Ahora que todo es bueno, todos quieren subirse al barco sin necesidad de que sean aludidos.

Más apoyo. En contraparte, donde casi no se ve presencia de legisladores ni de autoridades es en el tema del combate a la violencia de género. Esto porque este sábado se efectuó una manifestación en pro de las mujeres, a la cual asistieron alrededor de veinte féminas. Pero de entre los asistentes no estaba Araceli Tirado, presidenta del Instituto Sinaloense de las Mujeres, ni otra autoridad. Lo preocupante es que este tipo de distanciamiento ya se ha observado por parte de las autoridades o representantes ciudadanos, como en la conferencia que se realizó el pasado miércoles en el Palacio Legislativo, y a la cual solo asistieron 11 de los 40 diputados.

En apuros. Pero quien de plano no parece ver con buen agrado la eliminación del impuesto vehicular es el alcalde Jesús Valdés Palazuelos, ya que en caso de suprimir la tenencia, el municipio de Culiacán ya no recibiría, de entrada, 30 millones de pesos anuales, que era la aportación del presupuesto de egresos estatal. Esta situación le ha generado inquietud al alcalde, que ha expresado su preocupación, y al que por cierto se le vio muy solo en la Feria de la Salud que organizó el municipio. Al evento solo acudieron el director del zoológico, el de la vivienda y gente operativa, pero no los titulares de dependencias relevantes, que deben estar ahí para acompañar al alcalde, pero sobre todo para atender a la gente, saber de las necesidades de la ciudadanía y después hacer las respectivas gestiones.

Hasta no ver, no creer. Luego de que se registraran agresiones a las comisiones de derechos humanos de Jalisco y Baja California, el Gobierno del Estado anunció que procurará más recursos con el propósito de brindar más y mejor protección a los activistas del estado, en una petición que será enviada a la Comisión Nacional de Gobernadores. La intención es buena, pero ahora falta ver que se cumpla, porque si de protección se trata, ya lleva ocho meses sin que el gobierno estatal nombre al titular de la Comisión de Atención a Víctimas. De hecho, el secretario de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, ni siquiera ha emitido la convocatoria.

Más seguridad. Donde de plano sale mal parada la actual administración estatal es en el tema de la seguridad. Esto porque, según el Instituto de Economía y Paz, Sinaloa ocupa el lugar 30 de 32 en cuanto a seguridad se refiere, teniendo un registro de mil 300 muertos en lo que va del año. Con ello queda de manifiesto que el trabajo que se ha realizado hasta ahora ha sido insuficiente para revertir ese alto nivel de incidencia delictiva que genera una mala percepción tanto al interior del estado como hacia afuera. Y aunque se diga que se ha avanzado, el índice del Instituto de Economía y Paz es una referencia que se debe tomar en cuenta.