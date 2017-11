La Glorieta

A pedir, priistas. Esta semana que inicia será determinante para conocer el futuro político de muchos priistas sinaloenses, esto porque con el destape del candidato a la presidencia de la República por parte del partido tricolor, que se espera sea hoy, o cualquiera de estos días antes de terminar el mes, mantendrá viva la esperanza o sepultará las posibilidades para algunos que buscan una senaduría o diputación federal, así como para quienes aspiran a la presidencia municipal. Ahora sí que a los priistas no les queda de otra más que prender el cirio y rezarle a todos sus santos, porque el tiempo se les acabó y para estas alturas las decisiones a nivel nacional ya están tomadas, aquí se verá quién hizo bien sus gestiones para ‘amarrar’ la candidatura y quienes, a pesar de ello, nada más se queden como los chinitos, milando, y esperando tener mejor suerte para la próxima.

#NoALasSuspensiones. Quien dijo que en el Congreso del Estado se sesionará de manera privada cuantas veces sea necesario, fue el presidente de la mesa directiva, Víctor Antonio Corrales Burgueño, esto debido a que el pasado jueves tuvieran que optar por esta opción, misma que no se presentaba desde los años 80’s en Sinaloa, después de que un grupo de maestros del movimiento Somos Más que 53, exigiendo que se les resuelva su problemática con los pagos a jubilados de Cobaes, entre otras prestaciones, no permitieron que los legisladores pudieran continuar con la sesión y tuvieron que trasladarse a la sala VIP para ahí continuar desahogando los temas vitales para el cierre de año como lo es el presupuesto para el legislativo para el 2018, discusión del tema de tenencia, entre otros. Y al parecer así continuará esta legislatura, porque Corrales Burgueño ya dijo, que “no se va a interrumpir el trabajo legislativo por posiciones de grupos políticos que vienen, no con la actitud sana de ser apoyados en sus demandas, sino que vienen de manera deliberada a tronar una sesión”. Y como ahora se viene lo bueno, ahora menos el Congreso podrá suspender porque se retrasaría todo.

Candidatura por verse. Y hablando de los diputados, quien nos informan que ya se encuentra casi casi poniendo un pie afuera del Congreso local es la diputada priista, María Eugenia Medina Miyasaki, quien se dice que ya tiene ‘segura’ la candidatura para una diputación federal respaldada por su partido, el PRI. Es de todos sabido que la legisladora ha hecho su chamba y ha viajado bastante a la Ciudad de México en las últimas semanas, esto con el objetivo de cabildear su posición en la lista de las candidaturas, y al parecer le ha dado frutos, porque según nos cuentan, es de las pocas mujeres que aparece en la lista de las candidateables como finalista de la fracción priista a un cargo federal, misma que iría por el distrito 6. Veremos qué tan cierto es, a ver si a última hora no dejan a la diputada vestida y alborotada, porque son muchos los que la quieren y en el PRI nunca se sabe.

El oprobio público. Si la inseguridad es un reto para las autoridades, ahora surge otro igualmente preocupante. Esto porque según vecinos de Bachigualato, cerca de un plantel se ubica un terreno baldío que es un punto de encuentro para que las personas hagan cosas indebidas. Los ciudadanos han manifestado su preocupación al alcalde Jesús Valdés Palazuelos, pero tanto más le solicitan ayuda cuanto más son desoídos por las autoridades.