La Glorieta

Días legislativos claves. Esta será una semana intensa en el Congreso del Estado porque, como parte del orden del día de las sesiones ordinarias, se va a incluir el análisis sobre el porcentaje de aumento al refrendo vehicular, y los diputados locales deberán de tomar una decisión al respecto, así como sobre el mecanismo a implementar para no afectar a los ciudadanos que menos tienen, tema que ha levantado inconformidades y polémica por parte de la sociedad a lo largo y ancho del estado desde que se anunció por parte del Ejecutivo estatal dicho aumento. De la decisión que se tome dependerá el futuro político de los legisladores, en especial para quienes buscan un cargo de elección federal el próximo año, y que en la primera quincena de este mes deberán pedir licencia para presentar su solicitud como precandidatos de sus respectivos partidos políticos. Sobre todo quienes se encuentran al frente de dicho análisis y debate del tema, como lo es la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Irma Tirado Sandoval, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Aarón Rivas Loaiza, quien ha asegurado que el análisis se está haciendo a fondo y se busca afectar lo menos posible a la economía de las familias. Veremos el resultado.

¿Y el líder sindical? Quien no se ha dejado ver ni por equivocación es el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), David Alarid Rodríguez, después de la fuerte noticia que sacudió al gremio sindical y a la sociedad en general sobre el asesinato de un trabajador recolector de basura el pasado martes. Apesar de que el propio presidente municipal, Jesús Valdés, compañeros de trabajo del fallecido y otros personajes han hecho declaraciones sobre la desagradable noticia y han exigido justicia, el líder parece que le pasó de noche porque no ha salido a dar la cara por su agremiado, mucho menos ha exigido que se dé con los responsables. Los mismos colaboradores sindicalizados, con molestia, comentan que desde aquel día, hace casi ya una semana, a Alarid Rodríguez no lo ven en eventos ni se para en el Ayuntamiento por ningún motivo, cuando antes hasta en la sopa andaba, pero al parecer le anda sacando la vuelta al tema. Y mientras tanto, los sindicalizados desprotegidos, a su suerte.

Operativo decembrino. Inicia diciembre, y con él las festividades se disparan por todas partes; por ende, los hechos delictivos incrementan, es por ello que las autoridades ya comienzan a prepararse para prevenirse, y aunque aún no se ha dado a conocer el operativo oficial que se va a implementar durante este mes, el subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, ya adelantaba que, así como en otros años, se estará trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno y los entes fiscalizadores y de reacción, como los son Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos, para buscar que se prevengan los mayores hechos delictivos que se pueda; así como, dijo, no se incrementarán los elementos militares en el estado durante esta época. Y aprovechó para hacer un llamado a la gente para que evite tronar cohetes y detonar armas de fuego, que será en donde tengan los ojos más puestos la autoridad este diciembre.

Regresa Martel. A quien se le vio muy activo y sonriente por su regreso atrás del micrófono en eventos del gobierno del estado fue a Sergio Martel Ríos, quien fungía como maestro de ceremonias con el exgobernador Mario López Valdez, y quien ahora al parecer se encuentra bajo el cobijo de la Sepyc con el director general Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro. Su llegada fue hace apenas un par de meses, esto después de que quedó fuera al terminar el sexenio anterior y anduvo buscándole por todos lados, al parecer fue el secretario José Enrique Villa Rivera quien decidió integrarlo a su equipo y volvió a las andadas de la conducción.