La Glorieta

Adiós, legisladores. El viernes 15 de diciembre el Congreso del Estado cerró sus puertas para dar inicio a las vacaciones decembrinas, culminando el periodo ordinario de sesiones para que se retomen los trabajos legislativos el próximo 4 de enero. Yaunque muchos de los diputados dicen irse satisfechos con su labor, aún quedaron temas pendientes por tratar en la agenda que son de vital importancia social, como lo es el de la selección de los cinco integrantes del Comité de participación ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, mismos que serán elegidos por la ya conformada Comisión de Selección, entre otros.

En espera del reparto. Muy interesantes han sido las opiniones que se han escuchado o leído con respecto a que si con José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, Mario Zamora Gastélum se convierte de facto en un elemento importante en las decisiones políticas para Sinaloa. Es decir, en una especie de gran elector de algunas de las candidaturas para los diferentes puestos de elección popular que estarán en juego el año próximo y que desde ya se encuentran disputándose por todos los interesados. Expertos y analistas rechazan esta versión y le ceden al gobernador Quirino Ordaz la potestad como jefe político en la entidad, y en apego a la tradición priista, será él quien decida quién sí va o quien no. Se verá.

Demuestra músculo. Hablando de los intentos de algunos alcaldes y alcaldesas para reelegirse en el cargo el próximo año, no hay que perder de vista que el Ayuntamiento de Culiacán recientemente recibió un premio por buen gobierno, y es obvio que el primer edil Jesús Valdés Palazuelos lo ha festinado como si fuera la palanca que necesitaba para hacer realidad su reelección y luego hasta poder llegar a ser gobernador del estado. Habrá que investigar qué habrá visto la Federación Nacional de Municipios de México que no sepan los culiacanenses, porque eso de entregarle el premio nacional a Valdés Palazuelos no crea que convence a muchos, pero para el currículum es bueno, sobre todo en tiempos de intento de reelección. Su luchita se hace.

La apuntada. A quien se le ha visto muy puesta para candidatearse en las próximas elecciones es a la actual diputada federal por representación proporcional Martha Tamayo Morales, quien ya levantó la mano y se dijo dispuesta a ocupar o buscar cualquier cargo de elección popular que su partido le pida o le permita. Lo interesante aquí sería analizar el trabajo que ha desempeñado, tanto legislativo en su actual cargo como en los demás que ha ocupado dentro de la burocracia durante tantos años y que hasta ahora se le califica como su gran mérito el haber firmado el documento que expulsó a la maestra Elba Esther Gordillo del PRI, por lo que busca ser considerada una carta para el 2018. El tricolor deberá elegir bien a los cuadros femeninos que lanzará al ruedo en esta elección, que es una de las más difíciles que tienen, tanto en el ámbito local como en el federal.

Gestiones federales. El diputado panista Roberto Cruz Castro viajará en estos días a la Ciudad de México para encontrarse con las autoridades del CENdel PAN y con su ahora precandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, esto para que se aclare la situación del reparto de candidaturas, sobre todo aquí en Sinaloa. El Güero no pierde la esperanza de que le den el sí sobre la candidatura al Senado, que es lo que busca, misma que se ha dicho le pertenece a Movimiento Ciudadano y que la encabezará Héctor Melesio Cuen, pero el legislador aseguró en días pasados que absolutamente ninguna de las candidaturas correspondientes a la coalición Por México al Frente están dadas. Veremos si corre con suerte el panista.