La Glorieta

Humo blanco en el PAN. El día de ayer, el Consejo Estatal del Comité Directivo del Partido Acción Nacional por unanimidad aprobó ir en coalición con otros partidos a nivel local para las próximas elecciones. Esto después de que en una ocasión no les había sido posible alcanzar el quorum, por lo que en diciembre se tuvo que cancelar la sesión. Ahora, el dirigente estatal Sebastián Zamudio se mostró satisfecho y positivo porque ahora ya cuenta con las facultades de sostener reuniones y negociaciones ya de forma oficial con los demás dirigentes de los partidos PRD, Movimiento Ciudadano y PAS, con el objetivo de definir el siglado de los distritos y municipios. Pero la repartición debe tenerse bien clara en esta semana, ya que la fecha límite para el registro de las coaliciones es el próximo sábado 13 de enero. Así que la alianza Por México al Frente en Sinaloa no tiene mucho tiempo. Esperemos que no haya mucho jaloneo entre ellos y puedan definir bien qué espacios le toca a cada quien.

Decisión final. Y como estos nombres, también se dice que ya son varios los que se mencionan en la recta final para competir por el PRI en los distritos federales. Dentro de los lugares se encuentran los diputados locales Irma Tirado, Elsy López, Marcos Osuna, Víctor Godoy y Ana Cecilia Moreno;el director general de Nacional Financiera, Mario Zamora; los exalcaldes Sergio Torres, por el séptimo, y Liliana Cárdenas por el tercero;así como los actuales ediles Fernando Pucheta y Diana Armenta. Sin descartar al delegado de Semarnat Jorge Abel Sánchez y al actual secretario de Pesca, JuanErnesto Millán. Ya falta poco para conocer los nombres finales.

Resta importancia. Quien negó que los feminicidios estén relacionados con el crimen organizado en el estado de Sinaloa, cuando hay estudios del Instituto Sinaloense de las Mujeres que demuestra lo contrario, fue la directora del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Martha Ofelia Meza Escalante, quien dijo que en los asesinatos a mujeres influyen diversos factores, como el consumo de bebidas embriagantes y otras adicciones, así como intentó minimizar el problema argumentando que son más los sinaloenses trabajadores que los que buscan hacer el mal a la ciudadanía.

La funcionaria también dijo que esperan que estas estadísticas disminuyan, porque al final del día, después de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, se da cuenta de que no son familiares los actores de los hechos delictivos.

Destapes. Ahora que las fichas políticas en todos los partidos comienzan a moverse, a quien se dice que se le ha visto muy presente en los eventos del PRI, ya sea en las instalaciones del Comité Directivo Estatal o en reuniones con actores políticos, es a Fernando Díaz de la Vega, quien se comenta que ocupará un lugar en el listado de cargos públicos que estarán en juego en las próximas elecciones. A pesar de que se le menciona, ya sea para jugar la contienda y buscar la diputación local por la vía de mayoría, lo más probable es que se acomode en la lista de los plurinominales del tricolor para ser, nada más y nada menos, que quien presida el Congreso del Estado en la próxima legislatura, que inicia en octubre del presente año, y misma que ya tendrá una duración de tres años.