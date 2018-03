La Glorieta

¿Quitará a Toledo o no? Con la consulta ciudadana que realizó el pasado sábado el alcalde de Navolato, Rigoberto Valenzuela Medina, se metió en una camisa de once varas. Esto porque el sentir del pueblo se manifestó pidiendo que el Monumento del Cañero sea puesto en el lugar que estaba y del que fue retirado para poner un monumento del exgobernador Antonio Toledo Corro. Ahora, de no respetar el deseo de los navolatenses, le puede acarrear dolores de cabeza. Los señalamientos en redes sociales no se hacen esperar, y estos son que la gente emitió su opinión “de oquis” porque el primer edil no se atreverá a enfrentarse con Toledo Corro y sus seguidores; pero, de no hacerlo, habrá quien le reclame de que no cumplió. Ya hay diversos organismos que dicen estar hartos del tema del cañero, ya que se ha convertido en un pleito político.

A ver de qué está hecha. Son muchos los problemas que tiene Infonavit, dependencia que permaneció acéfala durante años, por lo que deudores no tenían con quién acudir para que les resolvieran sus inquietudes y problemas. Ahora, a ver si María Cristina Calvo Acosta, recién nombrada delegada, puede con todos los reclamos que le están por venir. La delegada tendrá que resolver por qué la institución ha comprado viviendas en situaciones de riesgo cuando deben supervisar este detalle; así como responder por qué la Institución no se está haciendo responsable de los seguros cuando las viviendas sufren años. Es sabido que por tres meses que deba un derechohabiente su cuenta es enviada a un despacho contable, pero ellos como institución se tardan años en resolver cuando se trata de pagar daños.

Organización. El león que esta al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya está despertando, y en el interior hay personal que ya se está revelando a las prácticas que les llaman desinterés educativo. Por esto hay quienes están convocando a maestros, padres de familia, alumnos y exalumnos para que se unan y juntos ir al rescate de la máxima casa de estudios. Esto porque durante años hay quienes aseguran que a la UAS llegan personas a dar clases por amiguismo o afinidad política, pero no por capacidad.

¿Qué pasará con el horario de verano? Las preguntas están en el aire: ¿qué pasará con el nuevo horario de verano? ¿Pudo el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, cumplir esta promesa que le hizo a los sinaloenses en la que hasta consulta ciudadana hizo? Lo cierto es que esta decisión está en el Senado, pero todo indica que se tendrá que cambiar el reloj, de acuerdo con declaraciones que hizo el alcalde Antonio Castañeda Verduzco. Son muchos los que por redes sociales se están preguntando por qué Cuen Ojeda festejó antes este logró si no estaba seguro de que lo ganaría. En caso de que se tenga que cambiar el horario, no faltará quien le reclame esto al que quiere ser senador.

Mal las cosas en Nueva Alianza. Mientras que Jaime Valdez Juárez, presidente de Nueva Alianza, quiere proyectar que todas las cosas están muy bien en el interior del partido, la realidad es otra. Esto porque los verdaderos militantes de a pie no están recibiendo apoyos para realizar su trabajo, que es convencer del voto. Aseguran que quienes hacen el trabajo duro tienen que estar poniendo de su bolsa. Por esta razón hay quienes están a punto de seguir los pasos de las mujeres panistas y empezar a sacar muchos trapitos al sol.