La Glorieta

No es su año. Margarita Inzunza Valenzuela, quien iba como suplente en una planilla para volver a estar en el sindicato del Hospital Civil, sufrió su segundo golpe en lo que va del año. Esto porque, de acuerdo con trabajadores, la pretensión era poner a una de sus allegadas que está por jubilarse como líder sindical para luego ella quedarse con el cargo, toda vez que no podía reelegirse. No contaba con que Verónica Franco Aceves tenía más popularidad, así como seguidores, y le ganó a la planilla en donde iba la regidora. Inzunza Valenzuela también se quedó en el camino en su pretensión de ser candidata a diputada, pues de nueva cuenta se impuso Irma Moreno.

No se cansan. Ciudadanos y organizaciones civiles aprovechan cada aniversario de la Expropiación Petrolera para alzar la voz en rechazo a los constantes incrementos al precio de los combustibles en el país. La conmemoración número 80 no fue la excepción en esta ocasión, pues desde muy temprano desfilaron de manera pacífica por la avenida Álvaro Obregón, en donde, como ya es una costumbre, demandaban la salida del presidente Enrique Peña Nieto con mantas en frases en repudio a todas las acciones del mandatario.

Se echan la bolita. El diputado federal Evelio Plata Inzunza reconoció que por segunda legislatura consecutiva la Ley de Aguas Nacionales podría quedarse en el tintero, solo que en esta ocasión justificó que se debe a que después de varias reuniones con los organismos usuarios del agua no pudieron llegar a un acuerdo con el que todos puedan quedar satisfechos. En sus declaraciones reconoció que la legislatura anterior la trabajó, y aunque ellos le dieron seguimiento, resulta que el tiempo no les alcanzó.

Sin decir los resultados. Muchas sospechas genera el que el secretario de Seguridad Pública estatal, general Genaro Robles Casillas, no diga qué resultados han tenido desde que pusieron a funcionar los drones. Lo único que dice s que esa es información reservada. De esta forma cómo podrá convencer a la ciudadanía de que estos drones, lo cuales costaron varios millones de pesos, están funcionando contra la delincuencia, cuando no se han realizado detenciones importantes ni se han hecho grandes decomisos de drogas.