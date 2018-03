La Glorieta

¿Dónde está Sebastián? En los últimos diez días, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Sebastián Zamudio Guzmán, se ha mantenido escondido de sus militantes, pero sobre todo de los medios de comunicación, ante el problemón que tiene en frente por no lograr el consenso entre panistas para elegir a sus candidatos, y todo porque las “pluris” no alcanzan para todos y estas fueron acaparadas por Adolfo Rojo, Carlos Felton, Carlos Castaños y Alejandro Higuera para ellos, sus esposas y amigos. Según nos platicó una fuente al interior del PAN, Zamudio Guzmán ha hecho todo mal, porque no solo no supo conciliar y pactar con todos los grupos, aunque con los principales ya ha hecho equipo para controlar el partido, sino que la documentación que entregó en el Comité Ejecutivo Nacional lo hizo con muchos errores, por eso se tuvo que quedar varios días en la Ciudad de México para corregir el error, y eso ha demorado que la Comisión Nacional de Postulación demore en el palomeo y rechazo de las candidaturas. Las próximas horas serán claves y prácticamente será un hecho que la decisión la tomarán en la capital del país ante la falta de liderazgo para tener consensos en las candidaturas.

Cambio de plan. Todo parece indicar que los astros por fin se han alineado a favor del alcalde de Navolato, Rigoberto Valenzuela Medina, porque ha recibido la luz verde del tercer piso del Palacio de Gobierno para que busque la reelección. Ayer, minutos después de haberse confirmado la presencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel en Altata para el banderazo de inicio del operativo de Semana Santa, se convocó a sesión extraordinaria de cabildo para hoy lunes a las 12:00 horas, cuyo único punto será la solicitud de licencia del presidente municipal para estar en condiciones de cumplir con los trámites en el PRI y solicitar su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. El cambio de planes en el municipio cañero se lo hemos venido anunciando en esta columna desde hace días porque la candidata por el PRI, Rosa del Carmen Rodríguez, simplemente nunca levantó, no hizo su trabajo de operación política al interior del partido, tenía a casi todos los liderazgos femeninos en contra y al alcalde, con quienes tardó mucho en reunirse y sumarlos a su proyecto. La todavía abanderada priista hizo las cosas mal, y no supo qué hacer, pues carecía de suficientes recursos para costear la campaña y no tenía otro apoyo económico, y, para su mala suerte, su compadre y principal impulsor fue enviado como delegado del CEN del PRI a Durango. Al final, los números no le dieron a Rosy Rodríguez, por lo que tuvo que ser “bajada del barco” para subir a Rigo Valenzuela como la opción más viable. En Navolato pudieron más los intereses personales de las priistas, que cerraron filas a favor del alcalde, que luchar todas juntas para el empoderamiento de las mujeres.

Se equivoca el alcalde. Un evento muy chusco vivió el alcalde Antonio Castañeda Verduzco durante al acto del banderazo de arranque del operativo de Semana Santa. Esto porque, cuando anunciaron que daría un discurso el secretario estatal de Seguridad Pública, el primer edil de Culiacán se levantó para ir a tomar el micrófono, pero fue el gobernador quien entre risas y bromas le recordó que ese no era su cargo. No hubo quien señalara que aún extraña tener un cargo de primer nivel en el gobierno de Quirino Ordaz. Castañeda Verduzco cada día se va ganando la simpatía de los culiacanenses debido a que tiene un trato cercano a la población.

Aprovechan su oportunidad. El que no dejó pasar su oportunidad para lanzar la petición de un nuevo modelo agrícola fue el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), Ulises Robles Gámez, ya que en su discurso en el segundo informe de labores exigió a quien llegue como presidente del país mejorar las condiciones de comercialización de los agroalimentos en México.