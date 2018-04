La Glorieta

Pide prudencia. Mientras que los militantes de a pie se están tirando hasta con la cubeta por redes sociales contra los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Gandarilla, presidente del PRI estatal, pide prudencia. Llamó a los militantes que no caigan en provocaciones, ya que ellos le apuestan a una campaña propositiva y respetuosa. Dijo que están listos para ir por el triunfo sin denostar a nadie o buscando pleitos. Ojalá que este mensaje le llegue a todos esos priistas que llaman de forma ofensiva a los seguidores de Morena, y estos últimos, que no se quedan atrás. La cuestión es que este pleito ya está cansando a mucha gente.

Declinó. Por razones personales, Sergio Jacobo Gutiérrez, aspirante a la diputación local por el Distrito 11, renunció a esta aspiración y en su lugar irá Rigoberto Valenzuela Medina, quien la semana pasada pidió licencia a su cargo como alcalde del municipio de Navolato. Hasta ayer nadie dijo nada sobre por qué el secretario de la oficina del gobernador decidió declinar y si su razón fue por causas de presupuesto o porque la suma de los votos no le alcanzaba. Esto si duda le trajo tranquilidad a Rosy Rodríguez, ya que había fuertes rumores de que Rigoberto la iba a suplir debido a que no ganaba simpatizantes. Lo que se dice a grito abierto en Navolato es que no es que Rosy no tenga simpatizantes, lo que más bien no tiene es dinero para desplazarse de un lugar a otro. Todo indica que su partido y algunos que se decían que la apoyaban, como Evelio Plata Inzunza, la han dejado sola. Lo cierto es que Sergio Jacobo no podrá regresar a su cargo como secretario del despacho del gobernador porque su renuncia fue de carácter irrevocable.

Triste realidad. Pese a los esfuerzos de las autoridades por tener unos días santos tranquilos, lo cierto es que no se logró, y los asesinatos y los diversos delitos estuvieron a la orden del día. La pregunta es: ¿qué van a responder las autoridades de Seguridad ante los asesinatos de varias personas, así como de los accidentes carreteros que dejaron muertes, todo por la imprudencia de algunos conductores? En estas vacaciones, mientras las titulares del Cepavi e Ismujeres andaban de vacaciones, ocurrió otro feminicidio.

No les sirve de mucho. Al que de poco le ha servido contar con el equipo más moderno es al fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, quien a más de un mes de la desaparición de la menor María Guadalupe, no ha podido dar con ella. Lejos está este caso de ser resuelto. Ya en varias ocasiones han reconocido que ni siquiera tienen pistas del paradero de la jovencita. Aunado a esto, no solo este caso está sin resolverse, sino que a lo largo de los días se han sumado más desapariciones, por lo que ni el personal ni los medios con los que cuenta la institución han sido eficientes para darle solución a este problema.

Me la pongo, no me la pongo. Algo indeciso al portar la gorra del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pudo ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 03, Adolfo Rojo Montoya, pues durante la rueda de prensa ofrecida ayer para dar a conocer su arranque de actividades de proselitismo en la región del Évora, el líder estatal del Sol Azteca, Audómar Ahumada Quintero, le dio una gorra para que la portara y quedara muy claro que era el bueno de la coalición Por México al Frente, en la que están el PRD y el PAN. Al principio, Rojo Montoya solamente la vio y la dejó sobre la mesa, hasta que de manera casi forzada, Audómar lo hizo que se la pusiera. Tal vez no la quería portar por respeto al blanquiazul, pero por cortesía política no la debió haber pensado, ya que el PRD le dio la oportunidad.