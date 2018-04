La Glorieta

Cambio. El gobernador Quirino Ordaz Coppel acomodó todas sus piezas en el tablero del ajedrez político para comenzar su partida en las elecciones, con el objetivo principal de mantener el control absoluto en el Congreso del Estado, para lo cual ha apostado todo en quien eligió a su operador en el Legislativo: Sergio Jacobo Gutiérrez, quien fue colocado en la posición dos de la lista de candidatos a diputados locales por representación proporcional, para lo cual, el PRI deberá de perder entre cuatro y cinco distritos. El exjefe de la oficina del gobernador había recibido la instrucción de moverse en Navolato, comenzar a operar y preparar el terreno para ser candidato por el Distrito 11, pero en los estudios hechos dejaron claro que no tenía posibilidades de triunfo, de ahí la decisión de bajarlo de esa candidatura, con todo y que ya tenía toda su propaganda impresa, por eso el alcalde Rigoberto Valenzuela fue tomado en cuenta. Pero en los planes de Quirino está que Jacobo Gutiérrez llegue al Congreso, ahí lo necesita, por eso fue colocado entre los “pluris”, y el sacrificado fue Carlos Gandarilla García, dirigente estatal del PRI, que recibió un duro golpe, pero podría ser tomado en cuenta para el gabinete estatal después del 1 de julio.

Vales que generan deuda. El Infonavit está dando unos vales, los cuales deben de cambiar por productos que ahorran energía. El problema es que los que compran vivienda económica solo reciben 2 mil 700 pesos, los cuales no les alcanzan para comprar un aire acondicionado, refrigerador u otro artículo participante. Con la finalidad de no perderlo los beneficiarios, se tienen que endeudar. Ojalá que la delegada de Infonavit, María Cristina Calvo Acosta, gestione que se dé un vale que les alcance para un artículo de utilidad.

Les sacan los trapitos al Sol. Los que no dejaban de criticar el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son los empresarios, incluso en más de una ocasión justificaron que si no facturaban con tal o cual programa era a causa de las deficiencias de plataformas, como la Contabilidad 3.3. Sin embargo, las autoridades del SAT les dieron una cachetada con guante blanco al publicar una lista negra donde figuran seis empresas sinaloenses que fueron descubiertas por la realización de operaciones inexistentes, así lo dio a conocer el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal del SAT en Culiacán, Jesús Alfonso Baray.

Un golpe más. Los que ya no sienten lo duro, sino lo tupido, son los constructores que, no conforme con los golpes ocasionados por el incremento de los insumos, así como la variación del dólar norteamericano, la actividad tuvo una caída durante el 2017 en su valor, por lo que hasta la fecha no han podido reponerse. Ante ello, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alfonso Torres, dijo que con el encarecimiento de las obras, la actividad ha tenido una ligera caída.

A ver si como roncan, duermen. El tiro está en el aire, y a ver si el Ayuntamiento cumple con los 5 millones de pesos que ofreció Jesús Valdés Palazuelos para la construcción de un edificio de la escuela Álvaro Obregón. Lo cierto es que dicen que autoridades de la comuna están a punto de echarse para atrás por falta de presupuesto, ¿será que harán eso en tiempo electoral?