La Glorieta

Primer debate. Después de 23 días de campaña, los cinco candidatos a la Presidencia de la República se verán las caras por primera ocasión en un mismo escenario, en lo que será el primero de tres debates que organizará el Instituto Nacional Electoral. Los ojos del país estarán puestos en los televisores, computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, por donde será transmitido el encuentro entre los presidenciales. Se espera que cada uno de ellos comparta sus propuestas de campaña, pero, sobre todo, que intercambien ataques y señalamientos, de eso no tenga usted la menor duda. El resultado del debate marcará una tendencia, y seguramente se moverá el escenario de la contienda presidencial, aunque todavía falten 70 días para la jornada electoral y dos debates más por desarrollarse. ¿Quién ganará el debate?, difícilmente se puede determinar, y normalmente cada candidato y sus seguidores se declaran ganadores. Lo que sí se puede medir es el crecimiento o caída de algún abanderado como resultado de su participación en el encuentro. Hay que estar muy pendientes de los análisis.

Enredos. A 22 días del inicio de las campañas del proceso electoral local, los candidatos y partidos políticos comienzan a sacar sus cuentas, y en algunos distritos y municipios se están dando cuenta de que los votos estimados no les alcanzan para ganar. Apenas el pasado jueves el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobó todas las candidaturas, y en el caso del Distrito 10, que comprende los municipios de Navolato, Mocorito y Badiraguato, en la contienda por la diputación local se validaron a seis aspirantes. Martín Meza Ortiz, de la coalición Por Sinaloa al Frente (PAN-PAS-PRD-MC); Irma Arroyo Rentería, de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES); Rosa Belén Rocha Sánchez, del Partido Independiente de Sinaloa; y en esta demarcación, PRI, PVEM y Panal registraron cada uno candidatos por separado, Guadalupe Iribe Gascón del Revolucionario Institucional; Marcos Montoya Peinado, del Partido Verde; y Marián Delfina Burgos Acedo, de Nueva Alianza. Esta falta de acuerdo entre los aliados tiene a la dirigencia del PRI y al equipo de campaña de la candidata preocupados, porque no quieren perder ese distrito, por lo que buscan que el Verde y Panal se sumen a ellos, lo que implicaría que sus abanderados renuncien y ambos partidos registren a Iribe Gascón, pero esto no está en los planes de ellos, porque también pelean por los votos que pueden ganar, y que al final se traduce en mayor financiamiento público. Los institutos políticos y coaliciones tienen hasta el 10 de junio para sustituir a algún candidato por renuncia, 20 días antes de la jornada electoral. Esto mismo sucede en otros distritos y municipios, en las contiendas por las presidencias municipales.

San Ignacio. En este municipio sucede un caso similar, porque PRI, Panal y Partido Verde van con candidatos por separado por la alcaldía; pero en esta región quien luce más fuerte es Iván Ernesto Báez Martínez, líder ganadero con mucha presencia y trabajo en el municipio serrano, pero fue postulado por el PVEM, quien le dio la oportunidad de ser su candidato, luego de no recibir el respaldo del tricolor, pero sí de los priistas, cuya estructura se ha sumado a su campaña, y han dejado prácticamente solo y sin posibilidades de competir a la abanderada priista, Ana Rocío Arellano Sandoval; y por Nueva Alianza, Joaquín Larrañaga Zúñiga. La negociación es que estos dos últimos renuncien a su candidatura y se sumen al candidato del Partido Verde. Los otros tres contendientes son Yanira Elizabeth Arellano Manjarrez, de la coalición Por Sinaloa al Frente; Judith Jasmín Rubio, de Juntos Haremos Historia; y Graciela Valdez Barraza, del Partido Independiente. Podría haber cambios en ambos casos, como en los municipios de Escuinapa, y en los Distritos 18, 19 y 24.

¿A qué vino Osorio Chong? Es la pregunta que muchos se han hecho, porque hay muy poca información, por no decir que nada, ya que en todas las reuniones en las que participó fueron de carácter privado y, según lo que nos han platicado varias fuentes, el exsecretario de Gobernador y candidato a senador por representación proporcional, Miguel Ángel Osorio Chong, vino a analizar las estructuras partidistas y jalarle la rienda a muchos militantes de los que se tienen la sospecha de que están simulando trabajar a favor de la campaña de los candidatos priistas, pero en realidad ayudan a otros. Se esperan cambios en las estrategias.