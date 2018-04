La Glorieta

¿Cuál es el motivo? Porqué el alcalde Antonio Castañeda Verduzco la piensa tanto para iniciar un procedimiento que pudiese concluir con la cancelación de la concesión de la pensión a la empresa Grúas Culiacán, debido a la serie de irregularidades que ahí se han presentado y pretende mejor sacar una convocatoria para que opere otra. Algunos afectados dicen no entender por qué el alcalde pareciera estar del lado del empresario que de los ciudadanos. Lo cierto es que el concesionario de la pensión no hace nada por responderles a los afectados y tampoco la Fiscalía y las autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa lo hacen para aplicar la ley y darle una respuesta satisfactoria a aquellos que se han visto perjudicados en su patrimonio. Lo cierto es que los robos se siguen dando sin que nadie haga algo.

Va a remediar el caso. Tras las quejas de agentes municipales de que las botas que les dieron son de las más corrientes y poco funcionales para el trabajo, así como los uniformes de muy mala calidad, el alcalde Antonio Castañeda dijo que les comprará otro. El primer edil va a aprovechar que está por llegarle un recurso federal, y en esta ocasión el gobierno estatal no le ha dicho que mandará a hacer todos los uniformes a la Sedena, y los comprará con los distribuidores que tengan mejor calidad. Esto porque son muchos los agentes que prefieren poner dinero de su bolsa para comprar botas que les ayuden a realizar un mejor desempeño, pero consideran como injusto que les estén dando uniformes de segunda.

Se enteran después de ser sancionados. Aunque la veda sanitaria no depende de la autoridad, dar avisos de cuándo esta se instala sí lo es, cosa que el organismo no hace, señaló el presidente de la Federación de Cooperativas de Altata Ensenada Pabellón, Guadalupe Pacheco, quien dijo que, al no haber una vía de comunicación directa con la autoridad, resulta que ni se entera de cuando se impone la veda sanitaria sobre los moluscos bivalvos, incluso resulta que se enteran a base de sanciones, pues cuando capturan la especie, personal de la Marina los entera de que están en veda y los sanciona. Además, si no les avisan con previo aviso y se enteran cuando están en altamar, gastan en combustible, que para ellos está más que difícil conseguir.

Contra la pared. Los que de plano andan que no los calienta ni el sol son los productores de frijol, quienes han tenido que malbaratar sus cosechas para hacer frente a compromisos que tienen que cumplir como lo es en el caso de la Finaciera Nacional que estableció como fecha límite de pago este día. Aunque la dependencia de crédito ha presumido que el avance en la recuperación de créditos supera el 70 por ciento, lo cual es aplaudible considerando el pésimo panorama que tuvieron esta temporada los productores, no se fijan a expensas de qué tuvieron esa recuperación y cómo quedaron de desgarrados los bolsillos de los que sí pudieron cumplir. Ya de plano los productores no han tenido ni para dónde hacerse viendo que tampoco en el cultivo de maíz se advierte un buen panorama. ¡Vaya situación!