La Glorieta

Lucharán por espacios. Personal jubilado y que trabajó a favor del proyecto de Morena buscará quedarse con la coordinación del Seguro Social en Sinaloa, ahora con los cambios que realizará Andrés Manuel López Obrador. En este caso ya hay gente que se está moviendo, sobretodo al saber que el líder sindical Adrián Manjarrez ya anda buscando proponer a alguien de su confianza. Además de este puesto, los morenistas también buscarán el sindicato porque ya están hartos de que sean solo los del PRI los que han tenido el poder durante décadas y no ver beneficios de los trabajadores. De acuerdo con jubilados, ahora que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder resulta que muchos del IMSS que le daban la espalda ahora andan diciendo que lo apoyaban.

A tomar precauciones. Hoy iniciará la construcción del puente vehicular superior en el cruce de los bulevares Rolando Arjona y Pedro Infante, el cual tendrá un costo de 140 millones de pesos, gestión que se realizó a la federación, por lo que se espera un caos vehicular. En este tema, el alcalde Antonio Castañeda Verduzco dijo que se busca que con la construcción de la obra se generen las menos afectaciones posibles en los automovilistas, por lo que se tendrá agentes viales para evitar incidentes, pero recomienda a los que cruzan por allí buscar vías alternas.

El miedo recorre el Palacio de Gobierno. La incertidumbre laboral que hay en el Palacio de Gobierno tras los cambios realizados en algunas secretarías tiene temblando a muchos trabajadores de confianza. Esto porque los de sin plaza están conscientes de que, al salir sus jefes, ellos también lo harán. El temor es tanto, sobre todo al saber que con la finalidad de que su gobierno cambie el rostro a uno más social, el gobernador ha removido a secretarios, los cuales más que sus colaboradores eran sus amigos. Esto es un mensaje de que no hay intocables y que cualquiera puede salir de la administración.

Sobre advertencia no hay engaño. Los que lanzaron la advertencia de que el transporte público y privado en Sinaloa solo genera afectaciones económicas son los del Codesin. En un desplegado opinaron que en el caso del transporte de mercancía, el costo tan alto de los fletes es el principal impedimento para este sector mejore; mientras que en el caso del transporte al público las condiciones y los altos costos del mismo son factores que coadyuvan a que se hundan. Ante ello, aseguraron que o mejoran las condiciones o este irá en decremento con afectaciones económicas.

Una raya más al tigre. Los que de nueva cuenta hicieron una promesa de pago a los maestros jubilados y pensionados fueron tanto el Gobierno del estado como el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 53 (SNTE 53), Fernando Sandoval, quien al parecer ya no aguantó la presión y les informó que a partir de hoy se comenzará con el pago del recurso del retroactivo, aunque, cabe señalar, esta no es la primera vez que las autoridades se comprometen a liquidar los adeudos, por lo que está de pensarse si cumplirán con este compromiso o no.

Ni para donde hacerse. Pese a que a toda costa los padres de familia intentaron impedir que se les diera clases sobre sexo a sus hijos dentro de la educación primaria, ahora ya nada podrán hacer, pues no solo esta clase será obligatoria para los alumnos, sino que los temas ya se encuentran plasmados en los libros de texto, precisó el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), José Enrique Villa Rivera. Aunque en el caso de Sinaloa no se han presentado casos de oposición, el funcionario estatal advirtió que el plantel que no cumpla con estos lineamientos estará fuera de la ley, por lo que, si existe una negativa por parte de ellos, se aplicarán sanciones económicas o de tipo administrativa.