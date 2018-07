La Glorieta

Ya están listos para el gas. Con la llegada del gas natural a Sinaloa, lo cual es una realidad que se vislumbraba muy lejana, se van a tener que abrir muchas vialidades recién construidas para su introducción a comercios y domicilios particulares. Y es que a pesar de que se había anunciado desde la pasada administración de Mario López Valdez, las calles e importantes vialidades se pavimentaron sin contemplar esto. Un ejemplo es que, si comerciantes de la avenida Álvaro Obregón van a requerir este servicio, se tendrá que abrir el pavimento, y con esto quedarán parches. Son muchos los ciudadanos que están criticando el porqué no se previó esto, y ahora la pregunta es: ¿quién va a correr con los gastos de cuando se reviente una calle para introducir las tuberías? En algunos fraccionamientos los desarrolladores están diciendo que serán los vecinos quienes absorban este gasto.

Llegó con todo. Apenas el pasado 10 de julio Jesús Valdés Palazuelos tomó protesta como nuevo secretario de Agricultura y Ganadería, en los 11 días de su administración ya se reunió con el titular de Sagarpa, Baltazar Hinojosa, quien se comprometió a liberar 279 millones de pesos para cubrir los adeudos que se tienen con productores de maíz y trigo de los ciclos, los cuales llegarán en dos partes; la primera parte de 123 millones se espera que llegue mañana. Por otra parte, ayer se reunió con agricultores del río Mocorito y municipios cercanos; ya que esa zona depende mucho del campo. Valdés Palazuelos se comprometió a trabajar de cerca y escuchar las principales necesidades de los agricultores, la ciudadanía solo espera que así como llegó, continúe durante lo que le resta de administración.

Que no se llevará sus ahorritos. A nivel nacional, los integrantes de la Cámara de Diputados anunciaron que al concluir la administración del presidente Enrique Peña Nieto, estos se llevarán 900 mil pesos en ahorros de sus salarios que no son tan bajitos. Ante ello, surgió la duda de si en el entorno local también los diputados habían hecho su cochinito para llevarse sus ahorritos, a lo que el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Víctor Godoy negó que se vayan a llevar un bono, aunque sea de sus ahorritos.

Se ponen a temblar. Los que andan con el Jesús en la boca son los productores de Sinaloa, y es que a pesar de que en los últimos días han caído lluvias en la entidad, de poco han servido como aportación a las presas de Sinaloa. Ante ello, el meteorólogo del estado, Manuel Ortiz, dijo que si no hay fuertes lluvias en el trayecto de agosto y septiembre, estaría en riesgo el establecimiento de los cultivos en el próximo ciclo agrícola de la entidad. Por esta situación, los productores se pusieron a temblar, ya que el agua es el principal elemento para el éxito de los cultivos. Por si fuera poco, este ciclo agrícola estuvo afectado por el inicio del proceso electoral, pues desde hace más de dos meses no les caen pagos sobre los pendientes que tienen con los productores de Sinaloa. A pesar de ello, las exportaciones de los agroalimentos presentaron un incremento, situación que mantiene las esperanzas de que mejoren las condiciones.

Pocas, pero sí. En días pasados Ricardo Jenny del Rincón, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, dijo que no se estaban aplicando en el municipio las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno considerabas como graves. El argumento que daba era que no había queja de personas que hubieran sido infraccionadas con altas multas. Ante esto, el coordinador de Barandilla, Julián Omar Arteaga Ríos, aseguró que sí se están aplicando, solo que no son tan frecuentes como las comunes. Desde febrero, que entró en vigor el Bando con el cual se podrían aplicar sanciones de hasta 11 mil pesos, solo se ha aplicado una por 10 mil pesos, las otras más elevadas han sido de 4 mil 800 y 5 mil pesos.