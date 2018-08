La Glorieta

¿Y la comunicación dónde quedó? El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega, dijo a los medios de comunicación que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tenía más de 30 quejas, algunas de internos que sentían violentados sus derechos. Al ser cuestionado sobre estas quejas, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Inocente Fermín Hernández Montealegre, dijo que a él Álvarez Ortega no le había informado nada, pese a que recién habían tenido una reunión. Esto dejó en duda el porqué el defensor de derechos humanos hace una denuncia pública, pero no le informa al que debe responder por las quejas. Ojalá que para la otra haya más comunicación entre ambas autoridades.

¿Economía del estado en riesgo? La sequía ya comenzó a generar afectaciones en la entidad, pues debido al bajo volumen de agua que las presas de la entidad almacenan sus productores amenazan con disminuir el número de hectáreas de maíz y otros cultivos, como el frijol, ya que son de los que requieren mayor volumen del vital líquido. El problema no solo radica en que es otro golpe más para los bolsillos de los productores, sino que mientras que el secretario de Economía de Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, presume que el primer trimestre el número de empleos registrados al IMSS en la entidad se incrementaron gracias al cultivo de hortalizas, así como que el volumen de las exportaciones presentaron un incremento del 21 por ciento, los productores amenazan con que ya no habrá el mismo volumen de maíz blanco en el mercado. Al parecer al funcionario esto no le preocupa mucho, debido a que estaba muy contento con estas cifras, aunque al ser cuestionado dijo que había sostenido una reunión con personal de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (Ceapas), de la cual no sacaron más que plegarias para que no vayan a ser golpeados por la sequía, pues eso fue lo único que respondió.

Parecen tapaderas. Ante los tres asesinatos de mujeres que se dieron en Culiacán en esta semana, el encargado del área jurídica del Frente Cívico Sinaloense, Miguel Ángel Murillo, acusó a los organismos defensores de los derechos de mujeres a servir únicamente como tapadera de los verdaderas cifras de muertes de las féminas. Esto a su vez destapó la cloaca de que la alerta de género que se implementó en Sinaloa continúa sin funcionar, pues los hechos en los que las féminas pierden la vida, pero la investigación de los culpables por estos delitos difícilmente salen a luz pública, pese a que ya existe una Fiscalía que es encargada de realizar todas las investigaciones pertinentes sobre estos hechos. Por otra parte, la función de estas instituciones parece que no es precisamente la de exigencia, pues cada vez que se presentan hechos donde las féminas pierden la vida de manera violenta, los grandes ausentes en dar posicionamiento son las representantes de estas dependencias, ni se diga al momento de que asociaciones civiles se manifiestan.

Sin politizar. El que sí dejó muy claro que no se debe trabajar pensando en politizar los temas, es Enrique Pérez Rubio Peña, presidente del Comité Ciudadano de Mocorito, sin embargo las autoridades municipales no tienen buena comunicación con dicho Comité, pues a pesar de las diferentes propuestas que tienen los ciudadanos no les parece nada, no hay unión, lo cual debería ser al contrario para tener mayor avance, pero nomás cada vez que hay una propuesta de parte del Comité se ponen en contra y no les gusta que les den puntos de vista que son de los ciudadanos, pues parece que no están gobernando por ellos, solo a su conveniencia.