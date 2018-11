La Glorieta

Piden inclusión. Como si fuera algo normal de la vida cotidiana, últimamente algunos transexuales han sido “levantados”, violados y, en el peor de los casos, asesinados en la ciudad. En ese sentido, al ser víctima de desprecio y discriminación por la sociedad, se creó la asociación Integra-TE, que incluye a travestis, transexuales y personas transgénero, donde realizan campañas de prevención y regalan condones, de esta forma ayudan a la población y desean ser incluidos y ser aceptados. Estas personas, al ser víctimas de tanta discriminación, caen en depresión, en las drogas y, en muchos casos, se quitan la vida. Ellos al igual que todos, desean que los incluyan en la sociedad y les den el valor que merecen, al igual que ser apoyados con programas de salud, como toda la población en general.

Mucho que atender. La Fiscalía General del Estado tiene mucho que atender. En lo que va de este mes han tenido dos manifestaciones: una de transexuales y otra de madres con hijos desaparecidos. Uno de los casos de desapariciones que la Fiscalía debe atender con más celeridad es el de Katia Karime, la joven que desapareció cuando se trasladaba a la casa de su tía en compañía de su hermana a bordo de una unidad de transporte privado, quien bajó y en cuestión de segundos ya no se supo de su paradero. Para la Fiscalía puede ser un número más en la lista, pero para las familias es mucho mas que eso: es una vida apagada, que deja un gran vacío en las familias. A Katia Karime sus seres queridos la espera de vuelta en su cumpleaños, el cual será en noviembre.

Los tratan de consolar. A los productores de Sinaloa ya de por sí no les va muy bien que digamos en los últimos años, y para variar la sequía ha dejado a estos sumidos en la incertidumbre, pues no saben con exactitud lo que pasará, ya que el maíz blanco es de los productos más rentables para la entidad, pero al no contar con suficiente agua, cultivos, como el algodón o el cártamo, puede ser lo más viable. Pero que no cunda el pánico, ya que el delegado de Sagarpa en Sinaloa, Patricio Robles Luque, anunció que habrá apoyos para que no caigan en la total incertidumbre.

Ni los vehículos rotulados se escapan. El robo de vehículos es un problema que va en aumento desde hace varios años en Culiacán, a tal grado que ni el contar con un trabajo de rotulado evita que sean hurtados. En este sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), Miguel Manjarrez, dijo que las industrias ubicadas al poniente de esta ciudad sufren de inseguridad constantemente. Para ellos el verdadero problema data en que los negocios no cuentan con botones de pánico ni con cámara de videovigilancia que mejore las condiciones de seguridad.

Siguen los robos de vehículos. Pese a que una de las instrucciones que recibió el secretario de Seguridad Pública, Inocente Fermín Hernández, fue combatir el robo de vehículos, este delito no ha disminuido, y todo parece que los delincuentes tienen un reto abierto con las autoridades. Solo basta con navegar en las redes sociales y ver los anuncios de carros, pero no son clasificados, sino de los dueños a los que se los despojaron o robaron, que los buscan de forma desesperada por este medio. A los delincuentes parece no importarles los modelos, ya que lo mismo se llevan viejitos que de último modelo. Hay ciudadanos que se preguntan hasta cuándo van a ser desarticuladas estas bandas de criminales que tanto daño hacen a la población y cuándo se van a realizar megaoperativos en los establecimientos de todos conocidos que venden y compran autopartes robadas.