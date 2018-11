La Glorieta

Fuertes declaraciones del alcalde electo. El que se pone de nueva cuenta ante el ojo del huracán es el alcalde electo Jesús Estrada Ferreiro, quien ahora declaró que irá duro con los deudores del predial y de otros impuestos, pues amenazó con enviar a buró de crédito a todos los grandes deudores que tienen años sin pagar a la comuna. Incluso, declaró que a todas aquellas personas que sostienen adeudos de mucho tiempo con el servicio de agua potable se les suspenderá de manera tajante. Cabe señalar que estas acciones son con el objetivo de mejorar la recaudación en el Ayuntamiento y que el recurso sea canalizado a grandes obras. Sin embargo, esto no les gustará a muchos. Lo cierto es que del dicho al hecho hay mucho trecho, y falta por ver si a la hora de llegar a la alcaldía le temblará o no la mano para poner en marcha estas amenazas.

No se quedan atrás. Los que también podrían quedarse sin clases durante el arranque de este ciclo escolar son los planteles pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) que se encuentran en las zonas altas de Badiraguato, aunque en este caso no es como los del SNTE 53, que al parecer es por cuestiones políticas, sino que en la zona serrana se debe a la violencia. Aunque en un inicio el delegado en Sinaloa, Mario Valenzuela, había declarado que no había problemas por esta situación, hace unos días no le quedó más que echarse para atrás, luego de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal revelará que de entre junio y julio se han desplazado 295 familias por la violencia. Mario por fin reconoció que hay problemas que ponen en riesgo el inicio de las clases.

Esperan que sea la buena. Luego de que en más de una ocasión el gobierno estatal y federal anunciara que ahora sí era la buena, que ya los pagos a los diversos productores del estado, entre ellos de maíz, iban a comenzar, de nueva cuenta la semana pasada no pudo ser. Esta vez el pretexto fue que tenían algunos problemas con los trámites. Por fin, entre que son peras o manzanas, la bolsa que está pendiente de 126 millones de pesos comenzará a dispersarse al parecer esta semana, por lo que los productores esperan que esta semana sea la buena y los pagos se emitan.

Críticas al gobernador. La grandes sumas de dinero que está gastando el Gobierno del Estado no están dando resultado, y prueba de ellos es que no se ha podido erradicar el robo de vehículos ni los asesinatos. Por esta razón hay líderes sociales, como Leonel Aguirre, que pide que se revise esta estrategia y se fortalezca más a los policías y se deje de gastar más en las fuerzas federales. Otros líderes sociales critican que se haya gastado tanto en drones que no han dejado ningún beneficio, por lo que piden al gobernador Quirino Ordaz Coppel dejar de despilfarrar el dinero en acciones de seguridad fallidas y que mejor dedique estos recursos en la reconstrucción social y atención a víctimas.

Entre la duda y la esperanza. Inició el ciclo escolar, y el aumento al transporte público no llegó. Esto mantiene esperanzados a muchos usuarios de que la tarifa actual continúe por algunos meses más, ya que subirlas sería un golpe letal a sus bolsillos. Es sabido que por lo regular los concesionarios no incrementan el aumento al transporte cuando hay clases porque los estudiantes se revelan, sobre todo ahora que están pidiendo que sus tarifas se incrementen un 50 por ciento.