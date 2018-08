La Glorieta

Con más salarios no se terminará con la corrupción. Ni con más sueldo se solucionan los problemas. Las fugas, las fiestas y los tratos preferenciales para algunos internos no se van a terminar solamente con incrementar el sueldo a los custodios, así lo declaró el líder de los abogados en la entidad, Daniel Cebreros. El también abogado comentó que el verdadero problema tiene que ir más allá de mejorar los incentivos para quienes trabajan en la vigilancia del lugar. Cabe señalar que la fuga del pasado 25 de julio puso en evidencia todas las deficiencias que existen al interior de este centro de readaptación social. Sin embargo, a pregunta expresa a las declaraciones del abogado sobre si incrementar el salario a quienes trabajan aquí no sirve de mucho, entonces ¿qué acciones son las que debe tomar la autoridad? ¿Las que ha tomado son las correctas?

A ver si ahora Dios escucha sus plegarias. Ante el levantamiento de la veda de camarón en costas de Sinaloa, los pescadores esperan capturar más de deudas, pues mientras que para las autoridades las temporadas anteriores han sido muy buenas, en realidad ellos no lo han sentido así, por lo que, a unos días del arranque, se preparan con todo y esperan que no les apliquen las de años anteriores: cambiarles la fecha, que porque no estaba listo el crustáceo para ser capturado.

Que sí, que no. Los que no paran de especular tras la escasez de agua en los embalses de Sinaloa son los productores, pues en varias ocasiones muchos han manifestado que no pueden saturar el mercado de frijol y garbanzo porque se corre el riesgo de que los precios de estos se caigan. Sin embargo, el empresario granero Joel Valenzuela opinó que estos son viables, toda vez que requieren poco volumen de agua y sus costos son bastante rentables. Mientras tanto, en lo que son peras o son manzanas, los agricultores están que se les queman las habas por sostener un encuentro con las autoridades para realizar la planeación del ciclo agrícola.

Capacitaciones fantasmas. Los que por más que se esfuerzan para que los choferes de los camiones urbanos en Culiacán presten un buen servicio son los de la Dirección de Vialidad y Transporte del estado, pues por más capacitación que brindan a estos, de poco sirve, ya que a la fecha han sido retirados 25 a raíz de que prestan un mal servicio a los usuarios. Al parecer, las capacitaciones que les brindan son fantasmas, y no porque no existan, sino porque de poco o nada sirven para que esta situación mejore. Por ello, el director de la dependencia, Feliciano Valle Sandoval, argumentó que habrá mano dura para todos aquellos que infrinjan la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, y enviarán los camiones al corralón.

¿Ayuntamiento sin “aviadores”? El que no ha parado de hacer reportes a fin de determinar si en el Ayuntamiento de Culiacán hay personal que se encuentra en la nómina sin laborar en el lugar es el alcalde de Culiacán, Antonio Castañeda Verduzco, quien recientemente afirmó que ha recibido informes de todos los departamentos, cuyo resultados es que no hay “aviadores” a la vista. ¿Será?