La Glorieta

No al aborto. La legalización del aborto es cuento de nunca acabar, y la realidad es que el día para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo está muy lejano, así lo han dicho activistas feministas. En el Congreso del Estado se le dio primera lectura a la iniciativa que pretende otorgar el derecho a la vida desde la concepción del feto y no a partir del momento en que naces. Esta iniciativa es impulsada por el PAN, y seguramente será aprobada por la bancada del PRI, aunque algunos estén en contra. Pero al ser un tema tan complejo, es de pensarse. Hay diputados de todos los partidos que le sacan a este tema al ser considerados conservadores.

Es normal. Desde hace varias semanas, los maestros de los niveles primaria y secundaria de Sinaloa se han manifestado y parado labores para exigir asignación de horas, pagos de aguinaldos y vacaciones; en general, que se les respeten sus derechos laborales. Y después de varias semanas de que el secretario de Educación, Enrique Villa Ribera, tuviera que emitir una postura, anunció que toda esa grilla es normal y es parte de la reforma educativa. Con esto, sin respuesta precisa ni aclaratoria, cerró el tema ante los medios de comunicación.

Más vale prevenir. El que parece que ya aprendió la lección es el secretario de Agricultura y Ganadería del estado, Jesús Valdés Palazuelos, quien dijo que ante las afectaciones climatológicas pedirán un incremento del 15 por ciento en el presupuesto estatal, aunque el federal se encuentra sumergido en medio de la incertidumbre para los productores, debido a que la próxima administración del país aún no define los programas que se van o se quedan, por lo que no saben cómo vendrán los recursos en este rubro. Además, la falta de agua en las presas ha obligado a los productores a echar mano de cultivos alternativos para los que se requieren apoyos adicionales.

Mesura. Le urge a Jesús Estrada Ferreiro rodearse y tomar asesoría de primera porque su discurso no parece el de un alcalde electo. Estrada Ferreiro señala que no le van a dejar nada de dinero en esta administración y que en su caso va a tratar de enderezar todo lo que pueda y que se haya hecho por corrupción, que en su caso no se rodeará por amigos ni cuates, como dice el dicho. Ya se verá, o si no habrá muchas voces que le reclamarán. Estrada Ferreiro dice que mandará a Buró de Crédito a los deudores del predial y otros impuesto, y hay ciudadanos que le preguntan si también hará lo mismo con el Ayuntamiento, porque es sabido que tiene grandes deudas con proveedores a los que tienen años que no les pagan.

Buen trabajo. Las campañas de concientización del gobierno municipal ya están teniendo frutos, y en lo que va de esta temporada ninguna persona ha muerto por las lluvias. Eso sí, en lo que no han podido meter en cintura a la población es en que no tiren basura en las calles. Por más que se llama a que se cuiden y se mantengan limpios canales y arroyos, la ciudadanía no hace caso y luego anda lamentándose por las inundaciones.