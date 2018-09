La Glorieta

Contento con la visita de lujo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se dijo contento de tener como invitado en el Palacio de Gobierno al presidente electo de la República: Andrés Manuel López Obrador. En su caso, no va a desperdiciar el tiempo y aprovechará cada minuto para mostrar los logros en obras que se han tenido, pero también le dará a conocer las necesidades más apremiantes y le mostrará un diagnóstico de cómo está Sinaloa en los diferentes rubros. Ordaz Coppel está en toda la disposición de trabajar en equipo con el mandatario nacional para traer la mayor cantidad de beneficios a las familias más vulnerables. Se desconoce cuánto tiempo durará la reunión, pero hay esperanzas de que la misma deje compromisos y grandes pactos a favor de la economía y de la seguridad del estado.

Ponen en riesgo a inocentes. Una mujer con lesiones leves dejó el desfile el día de ayer luego de que un grupo de manifestantes intentara ingresar por la fuerza al desfile y las autoridades lo impidieran por seguridad de los contingentes. El grupo de inconformes, que de forma continua se ve en el Congreso, frente al Ayuntamiento y en diversos eventos a los que acude el gobernador, lanzaba improperios y quería exponer sus mantas y gritar sus demandas en un evento en el cual los principales actores son el Ejército y las organizaciones que realizan acciones a favor de la ciudadanía. La trifulca que se realizó entre ellos y las autoridades asustó a algunos participantes, entre ellos a jóvenes, pero también provocó el enojo de ciudadanos, a los que no les gustó que se pretendiera boicotear un evento tan importante.

¿Podrá cumplir? Las que parece que finalmente dejarán de preocuparse son las autoridades del Ayuntamiento de Culiacán, principalmente el alcalde Antonio Castañeda Verduzco. Cada vez que se le cuestionaba acerca de las finanzas, decía que no había recursos para pagar los aguinaldos, lo que ocasionó que el alcalde electo lanzara algunas críticas contra esta administración. Ahora, el alcalde ya estará más tranquilo porque el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, dijo que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto para emitir estos pagos. Con esto, los empleados y las autoridades de la próxima administración ya podrán estar tranquilos y pensando en los regalos de Navidad, pues el susto de que no tendrán su aguinaldo en tiempo y forma ya pasó.

Aplican excusa poco confiable. Alrededor de 45 calles ubicadas en todos los municipios del estado no han terminado de pavimentarse por culpa de las lluvias, de acuerdo con el secretario de Obras Públicas del estado, Osbaldo López Ángulo. Lo que el secretario no se atreve a decir es que muchas de estas vialidades no se han concluido por falta de presupuesto. De acuerdo con algunos constructores, no les ha quedado de otra que parar los trabajos debido a que no les pagan, y ellos no pueden absorber los gastos. Mientras los constructores y el titular de Obras Públicas se contradicen, muchos sinaloenses están sufriendo porque les desbarataron las calles bajo la promesa de que se las pavimentarían de forma gratuita, pero esto no se ha cumplido.

Saldo blanco. Una muestra de civilidad dieron los miles de sinaloenses que acudieron a la explanada del Palacio de Gobierno a dar el tradicional Grito de Dolores. Pese a la gran concentración de ciudadanos, hubo saldo blanco, lo que dejó con buen sabor de boca a las autoridades. Esto habla de que, cuando se trata de convivencia familiar, la ciudadanía se porta a la altura. El gobernador Quirino Ordaz Coppel y el alcalde Antonio Castañeda Verduzco se dijeron contentos por el éxito que tuvo este festejo.