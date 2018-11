La Glorieta

Desaire. De plano no hubo interés por parte del gobierno estatal de aceptar la donación de trece plantas móviles tratadoras de agua que le ofrecía una asociación civil. Pese a que Germán Arroyo, presidente de Fomento Social Mexicano AC, que hacía la oferta pidió que le dieran una respuesta definitiva sobre si iban a querer o no estas plantas que pueden ser usadas en caso de fenómenos naturales para llevar agua limpia a las familias damnificadas, no tuvo respuesta, y los funcionarios de la Secretaría de Gobernación y Desarrollo Sustentable decidieron ignorarlo. De acuerdo con el donador, lo único que se le pedía al gobierno estatal es que pagara un seguro para la garantía y el mantenimiento de la planta, lo cual era una cifra muy baja, además de que el pago se le haría a la empresa y no a la asociación, pero el gobierno simplemente no aceptó la donación.

Un caos. Es hora de que muchas dependencias del Ayuntamiento no trabajan al cien por ciento porque aún no se pone orden. Esto porque el equipo de Jesús Estrada Ferreiro aún no sabe qué hacer, según varios trabajadores del Ayuntamiento. A muchos trabajadores de confianza no les han dicho qué va a pasar con ellos, y están con la incertidumbre de su situación laboral, y así nadie trabaja con entusiasmo. A trabajadores sindicalizados tampoco les han dado instrucciones precisas, aunque ellos saben que ante cualquier problema están protegidos por su sindicato, y la instrucción que tienen es defenderse realizando bien su trabajo. Algunas oficinas parecen vacías, y la segunda planta del Ayuntamiento se ve desierta. Se respira un ambiente pesado, es lo que han dicho algunos gestores sociales que ahora han sido relegados.

Se ponen las pilas. Los comerciantes se pusieron las pilas para no ser denunciados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que hasta ayer las quejas por incumplimiento o denuncias eran mínimas, informó Gilberto Ojeda Camacho. El delegado detalló que desde el viernes pasado inició el operativo de verificación y vigilancia, donde más que sanciones, han orientado y asesorado a los comerciantes sobre la exhibición de precios. Hoy es el último día para aprovechar los descuentos que ofertan las diversas tiendas departamentales del estado, así que todavía puede aprovechar, siempre y cuando se respete sus derechos como consumidor.

Autoridades no actúan. Pese a que son muchas las personas que han recibido por parte de particulares la oferta de becas de 3 mil a 5 mil pesos mensuales por sus hijos que estudian a cambio de que les den copias y datos de toda la familia, las autoridades aún no le han informado a la ciudadanía quiénes son estas personas y si lo que ofrecen es real o no. Algunas personas tienen meses que cubrieron todos los requisitos que les pidieron, y las becas nomás no llegan. A los interesados, estas personas los hacen trasladarse a sitios lejanos de sus comunidades, y con ello los ponen en riesgo de sufrir un accidente. Por este motivo se espera que las autoridades preventivas actúen y les den certeza o desengañen de una vez por todas a esas familias que desean una de esas becas, además de que hagan una campaña de concienciación de lo peligroso que es dar datos personales a cualquier persona.

Se comprometen a pagar. Los constructores sinaloenses que no son afines al gobierno ya están cansados de que no les paguen obras que ya hicieron. Entre los inconformes están agremiados de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, quienes ya no sienten lo duro, sino lo tupido de los proveedores, que les andan cobrando. El gobierno estatal se ofreció a darles una respuesta de pago este martes, el cual esperan que se cumpla porque algunos están al borde de la quiebra. Ojalá que el gobierno estatal sea más responsable con este gremio, que lo único que quiere es trabajar.